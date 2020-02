JAKARTA - Band legendaris Simple Plan dijadwalkan manggung di Bandung, Jawa Barat pada 18 dan 19 April 2020. Hal tersebut diketahui dari cuitan sang gitaris, Jeff Stinco dan drummer Chuck Comeau, baru-baru ini.

“Kami sangat senang untuk mengumumkan akan kembali di Indonesia musim semi ini. Kami akan tampil di LaLaLa Fest pada 18 dan 19 April di Orchid Forest. Ini akan menjadi waktu yang luar biasa. Banyak band luar biasa tampil dengan kami,” ujar Jeff Stinco dan Chuck Comeau bergantian.

Baca juga: FOTO: Simple Plan Puji Fans Indonesia yang Terbaik

Band Simple Plan yang digawangi Pierre Bouvier, Jeff Stinco, Sebastien Lefebvre, Chuck Comeau dan David Desrosiers itu bukan kali pertama menyambangi Indonesia.

Band pop punk asal Kanada yang terbentuk pada 1999 dan sangat populer di tahun 2000-an itu sudah lima kali berkunjung ke Indonesia. Tahun ini menjadi kedatangannya yang keenam kalinya ke Indonesia. Terakhir, Simple Plan tampil di Ancol, Jakarta Utara pada 4 September 2016 dalam rangkaian konser Taking One For The Team Tour.