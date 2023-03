JAKARTA - Gritte Agatha tengah berbahagia. Diketahui, Gritte Agatha dan Arif Hidayat telah pacaran 11 tahun dan kini berlanjut ke jenjang yang lebih serius.

Dari unggahan video di Instagram pribadi Gritte yang berisi kumpulan foto-foto serta potongan video perjalanan kisah cintanya dengan Arif dari tahun ke tahun sejak 2012 silam.

Terlihat pula Gritte dan Arif sedang berada di dalam mobil dan Arif terlihat menyodorkan sebuah kotak berwarna biru kepada Gritte serta menyapa Gritte dengan nama lengkapnya. Sebelum bagian itu berlanjut, video langsung beralih pada rangkuman perjalanan kisah cinta mereka.

Lewat videonya itu, Gritte tampak membacakan sebuah pesan terkait hubungannya dengan Arif yang sudah berlangsung sejak 2012 silam. Gritte menyadari bahwa waktu 11 tahun itu menjadi perjalanan yang begitu berharga baginya dan Arif dengan melalui proses bersama untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang baik.

"Tahun ini genap 11 tahun usia perkenalan kami. Bukan waktu yang sebentar tapi juga bukan waktu yang sia-sia. Kami sama-sama berkembang menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Saling support, saling menghargai, dan saling mengasihi. Tidak ada yang terlalu cepat ataupun terlalu lama," ungkap Gritte Agatha dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Kamis (2/3/2023).

Gritte juga memberikan sebuah pesan bahwa setiap pasangan memiliki waktunya masing-masing untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Tak lupa ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada orang-orang yang selalu mendoakan yang terbaik untuk hubungannya dan Arif.

"Kami percaya bahwa setiap pasangan punya waktunya masing-masing. Dan sekarang adalah waktu kami. Terima kasih untuk segala doa, perhatian dan support kalian kepada kami. Hari ini melalui video ini semoga menjadi jawaban dari doa-doa kalian. Dan semoga kami berdua selalu ada dalam setiap doa-doa kalian," sambungnya.

Video itu pun kembali ke bagian awal dengan melanjutkan momen saat Arif memberikan kotak biru berisi cincin dan melamar Gritte.

"Griselda Agatha," kata Arif sambil menyodorkan kontak cincin berwarna biru.

"Makasih, " jawa Gritte sambil tersenyum.

Momen melamar kekasih versi Arif Hidayat dan Gritte ini terlihat begitu santai tapi tentunya memiliki makna yang begitu mendalam dan berharga untuk mereka. Meski terlihat santai, entah Arif yang merasa gugup atau memang disengaja, ia sampai salah menyebut ajakan menikah itu, yang seharusnya "Will you marry me?" menjadi "You will marry me"

"You will marry me," ujar Arif.

Sayangnya, video tersebut tak memperlihatkan reaksi Gritte setelah mendengar lamaran dari kekasihnya itu.

