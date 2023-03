JAKARTA - Gritte Agatha membagikan kabar bahagia. Hubungan asmaranya dengan Arif Hidayat tampaknya akan berlanjut ke jenjang pernikahan.

Melalui akun Instagramnya, bintang film Posesif ini mengunggah sebuah video yang merangkum perjalanan kisah cintanya dengan Arif. Bahkan dalam unggahan tersebut, terlihat pula Gritte yang baru saja diberi sebuah kotak berwarna biru berisi cincin.

Lewat videonya, Gritte tampak membacakan sebuah pesan terkait hubungannya dengan Arif yang sudah berlangsung sejak 2012 silam. Ia bahkan mengatakan bahwa setiap orang memiliki waktu masing-masing untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius lagi.

"Tahun ini genap 11 tahun usia perkenalan kami. Bukan waktu yang sebentar tapi juga bukan waktu yang sia-sia. Kami sama-sama berkembang menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Saling support, saling menghargai, dan saling mengasihi. Tidak ada yang terlalu cepat ataupun terlalu lama," ungkap pemilik nama lengkap Griselda Agatha.

"Kami percaya bahwa setiap pasangan punya waktunya masing-masing. Dan sekarang adalah waktu kami. Terima kasih untuk segala doa, perhatian dan support kalian kepada kami. Hari ini melalui video ini semoga menjadi jawaban dari doa-doa kalian. Dan semoga kami berdua selalu ada dalam setiap doa-doa kalian," sambungnya.

Dalam video tersebut, terlihat pula momen ketika Arif mengajaknya untuk menikah. Uniknya, Arif terdengar mengucapkan kalimat yang tak biasa diucapkan orang-orang pada umumnya ketika mengajak kekasihnya menikah.

"Griselda Agatha," kata Arif sambil memberikan kontak cincin tersebut.

"Makasih, " jawa Gritte sambil tersenyum.

"You will marry me," timpal Arif.

Unggahan tersebut sontak membuat rekan-rekan Gritte dan juga netizen merasa bahagia. Namun, tak sedikit pula yang memprotes cara Arif melamar Gritte lantaran dianggap kurang romantis.

"So happy for both of you.. ga kenal pribadi tapi seneng bgt ngikutin kisah kalian berdua.. congrats..semoga lancar semua..Gbu," kata citrasun***.

"Mantap @arif_hidayat bukan pertanyaan, tapi pernyataan "you will marry me". Amin," tutur andan***.

"WKWKWKWKWKW GA BISA LEBIH ROMANTIS APA SI ARIF ANJIR. Congrats nyo! Lancar sampe hari H," sambung moren***.