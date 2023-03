JAKARTA - Nama Mario Dandy mendadak jadi pembicaraan hampir seluruh masyarakat Indonesia. Perilakunya menghajar seorang remaja bernama David hingga koma, membuat keluarganya menjadi sorotan.

Pagi ini ayahanda dari Mario Dandy, Rafael Alun Trisambodo, yang merupakan pejabat pajak dipanggil ke KPK. Menariknya, kakak dari Mario yakni Angelina Embun juga turut menjadi sorotan.

Angelina sendiri diketahui menikah pada Juni 2021 dengan pria bernama Jeremy Imanuel Santoso. Pernikahan mereka bahkan sempat dihadiri oleh beberapa publik figur, sebut saja Anya Geraldine, Gading Marten, hingga Sean Gelael.

Potret saat Anya dan rekan-rekannya hadir di acara tersebut juga sempat diabadikan dalam akun Instagramnya. Dalam unggahannya, Anya terlihat mengenakan setelan jas dan celana berwarna putih.

Menariknya, hanya Anya lah yang menjadi perempuan satu-satunya sebagai tim dari pengantin pria.

"One of the boyz, alwayz #TeamGrooms #JerFoundAnAngel," tulis Anya Geraldine pada Juni 2021 lalu.

Sementara itu, Gading Marten juga sempat mengunggah momen bahagia tersebut di laman Instagramnya. Ia bahkan turut memberikan doa atas pernikahan kedua temannya tersebut.

"Selamat berbahagia kesayangan aku @jimanuel28 and @angelinasasya love u both... may GOD always be with you and your family #JerFoundAnAngel," kata Gading.

Sebagaimana diketahui, hingga kini Mario Dandy masih ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan sebagai tersangka kasus penganiayaan. Sedangkan David, hingga kini masih koma meski kondisinya mulai membaik lantaran tak lagi menggunakan ventilator.