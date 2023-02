JAKARTA - Mendapat beragam tanggapan positif dan cinta pada episode pertama dan kedua, series ‘The Family Season 2’ garapan Boy William kini telah sampai di final episode. Diunggah pada YouTube Channel BW. pada tanggal 24 Februari 2023 lalu, banyak penonton setia yang mengaku ikut bahagia dan terharu melihat kehangatan serta kebersamaan keluarga Boy William di ‘The Family Season 2’.

Setelah mendapatkan tanggapan positif dari Oma serta saudara-saudara mengenai hubungannya dengan Ayu Ting Ting, maka di awal adegan episode ketiga ‘The Family Season 2’ kali ini, giliran Mama Lia yang ‘diinterogasi’ oleh Boy dan Mario setelah ‘kencan buta’ yang ia lakukan pada episode sebelumnya.

Lucunya, Mario dan Boy tak bisa menahan tawa saat mendengar cerita Mama Lia yang mengatakan bahwa teman pria tersebut tidak bisa berbahasa Inggris. Pria tersebut bahkan masih menghubungi Mama Lia setelah pertemuan sebelumnya dan mengatakan akan menemuinya kembali. Namun Mama Lia menolaknya menggunakan cara halus dengan mengatakan bahwa dirinya akan segera pulang ke Indonesia. Ruang tengah pun dipenuhi oleh tawa Mario dan Boy.

Berlanjut ke kegiatan berikutnya yaitu The Girls (Ica, Allya, Yosi) bersama Stella yang menyempatkan diri untuk mengunjungi sebuah pochinki di Claw Machine Night Market. Di tempat tersebut, mereka berempat terlihat bersenang-senang memainkan permainan capit boneka. Namun di tengah-tengah permainan, Ica mempertanyakan suatu hal kepada Stella.

“Ini gua beneran tanya nih, ya. Kayak gimana rasanya elu, kan elu ke keluarga ini karena lu married sama Ko Raymond gitu, ya. Terus now that he’s not here anymore, perasaan lu berada di keluarga ini gimana?,” tanya Ica dengan lembut pada Stella.

“Gue juga ngerti, banyak orang yang penasaran kenapa gue masih di keluarga ini padahal Ray udah gak ada. Tapi bagi gue mereka sendiri udah kayak keluarga gua. Bagia gue sebenernya itu biasa aja,” ujar Stella.

Kini, giliran Oma dan Boy yang menghabiskan waktu bersama di Chinatown sambil menyantap bakmi. Di tengah-tengah menyantap bakmi, Boy mengajak Oma deep talk.

“Aku cuma mau bilang, aku hargai Oma. Tapi emang karena kita pemikirannya beda. Oma dulu ngejalanin hidup Oma sampai bisa sukses seperti sekarang dengan caranya Oma, dan itu bagus, kita terinspirasi. Tapi kadang-kadang kita sebagai cucu kan juga pengen punya cara dan jalannya sendiri gitu, Oma. Bukannya ngeberontak. Cuman ada caranya sendiri untuk aku menuju kesuksesan, apa yang bikin kita bahagia kan beda-beda, Oma. Sorry ya, Oma,” ujar Boy kepada Oma.

Karena pengambilan video kali ini dilakukan saat hari raya Natal, malam harinya keluarga Boy William pun merayakannya bersama-sama dengan anggota keluarga lengkap.

Tak hanya anggota keluarga yang lengkap, namun juga meja makan yang dipenuhi dengan beragam makanan lezat.

Seluruh anggota keluarga terlihat begitu bahagia dan bercanda tawa satu sama lain. Acara makan kemudian diakhiri dengan berkumpul bersama sambil duduk lesehan di lantai. Di momen tersebut, satu persatu anggota keluarga menyampaikan kebahagiaan dan rasa syukurnya masing-masing.

“Gak semua keluarga kayak keluarga kita, ya. Menurut aku yang paling berperan dalam keluarga ini ya Oma. Oma yang jadi lem buat kita semua, pasti kan kalo gak ada Oma kita semua sibuk masing-masing gitu kan, gak mungkin kepikiran ‘eh ngumpul yuk’ atau apa. Tapi Oma yang gak capek-capek bawelin kita ‘Yuk, kumpul yuk, makan yuk’. Jadi ampe sekarang kalo kita jalan-jalan juga pengennya ya bawaannya pengen bareng-bareng terus,” ungkap Ica.

“Tahun ini akhirnya bisa kumpul lagi dan happy ada acara seperti ini. Ini salah satu acara yang bisa bantu kita buat bareng-bareng. Dan bukan cuma itu, tapi kita bisa ke luar dari sini bisa punya memori yang kita bisa tonton sampai kapanpun. Meskipun jalan-jalannya agak terhambat sedikit karena kita harus tunggu kamera, set, dan sebagainya, tapi ini anggap aja foto album yang dikemas dalam cerita, dan kita bisa tonton 10 tahun kemudian,” kata Boy.

Buat yang penasaran dengan episode terakhir series ‘The Family season 2’, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel BW, ya!

