JAKARTA - Biodata dan agama Raisa. Penyanyi bernama asli Raisa Andriana itu lahir di Jakarta pada 6 Juni 1990. Lahir dari pasangan Allan N. Rachman dan Ria Marianty, Raisa memiliki darah keturunan Sunda dan Belanda.

Baru-baru ini Raisa sukses menggelar konser tunggal bertajuk 'Raisa Live in Concert' di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, pada Sabtu (25/2/2023). Konser tersebut sempat tertunda hampir tiga tahun karena pandemi COVID-19. Kini, konser tunggal yang sukses digelar itu membuat Raisa mengukir sejarah sebagai penyanyi solo wanita pertama yang mengadakan konser di SUGBK.

Karier Bernyanyi

Bakat menyanyi Raisa sudah ia kembangkan sejak duduk di bangku Sekolah Dasar (SD). Saat duduk di kelas 3 SD, kemampuan menyanyi Raisaterarah berkat mengikuti paduan suara. Terus mengasah bakatnya di SMP dan SMA, Raisa sering mengikuti pentas seni hingga bakat bernyanyinya semakin meningkat.

Setelahnya, Raisa tampil sebagai penyanyi dari kafe ke kafe hingga tampil di konser komposer terkenal David Foster di Jakarta. Raisa juga sempat direkrut oleh Kevin Aprilio pada tahun 2008 untuk menjadi vokalist band Andante. Namun saat hendak rekaman, pihak rekaman menginginkan konsep berbeda dan tanpa kehadiran Raisa di band tersebut.

Meski begitu pengalaman tersebut tak menyurutkan semangatnya, hingga pada 2010 ia merilis lagu berjudul 'Serba Salah'. Kesempatannya untuk ke dunia musik semakin terbuka dengan tampil di Java Jazz pada 2011 dan merilis album bertajuk 'Raisa'.

Bahkan, keriernya yang terus meroket pada 2012 membuatnya mendapatkan pernghargaan di New Female Artist di Anugrah Musik Indonesia hingga Anugrah Planet Muzik di Singapura.

Follow Berita Okezone di Google News

Setelah itu, Raisa cukup rutin merilis single maupun album. Bahkan, lagu 'Mantan Terindah' membuat namanya semakin dikenal sebagai soloist. Kemudian, pada 2015 Raisa juga sempat dipercaya menyanyikan Sountrack film "Cinderella" yang berjudul 'A Dream Is a Wish Your Heart Makes' versi Indonesia.

Kehidupan Asmara

Raisa sempat menjalin kisah asmara dengan Keenan Perace, kakak Pevita Pearce. Namun, kisah cinta yang putus nyambung selama 5 tahun itu akhirnya kandas pada 2017. Setelah itu, Raisa tak pernah lagi mengumbar kisah cintanya hingga tiba-tiba mengejutkan publik dengan kabar pernikahannya. Raisa menikah dengan Hamish Daud pada Minggu, 3 September 2017 di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta. Hamish Daud sendiri adalah seorang Arsitek, Presenter, dan juga Aktor berkebangsaan Autralia. Keduanya yang kini disebut 'couple goals' Indonesia ini sudah dikaruniai satu anak perempuan bernama Zalina Raine Wyllie.

Biodata dan Agama

Nama Lengkap: Raisa Andriana

Tempat, Tanggal & Lahir: Jakarta, 6 Juni 1990

Orangtua: Allan N. Rachman dan Ria Marianty

Kakak: Rinaldi Nurpratama

Suami: Hamish Daud

Anak: Zalina Raine Wyllie

Agama: Islam

Pendidikan: Marketing Internasional Bisnis, Universitas Bina Nusantara Internasional