LOS ANGELES - Penyanyi sekaligus aktris, Selena Gomez akhirnya buka suara setelah dirumorkan berkencan dengan personel The Chainsmokers, Drew Taggart.

Hal ini bermula dari tersebarnya potret mereka berdua yang diduga tengah jalan bersama atau kencan.

Mengetahui kabar ini, mantan kekasih Justin Bieber itu pun mulai menanggapi lewat postingannya di Insta Story.

“I like being alone too much (aku sangat menyukai kesendirian)," tulis Gomez dikutip MNC Portal Indonesia, Jumat (20/1/23).

Pelantun ‘Lose You To Love Me’ ini mengunggah sebuah potret pemandangan dan langit. Ia pun menuliskan kata-kata yang menandakan dirinya masih betah sendiri.

Ia juga menegaskan status hubungannya dengan tagar yang ia tulis diunggahan itu.

“I am single (aku jomblo),” tambahnya.

Sebelumnya, Selena Gomez dikabarkan berpacaran dengan Drew Taggart seusai foto-foto mereka diduga berkencan tersebar ke sosial media.

Terlihat Gomez dan personel The Chainsmokers ini asyik berduaan dan bermain bowling bersama. Sebelumnya, Selena Gomez sempat menjalin asmara dengan musisi Justin Bieber selama sembilan tahun. BACA JUGA:Satu Pesawat dengan Shah Rukh Khan hingga Priyanka Chopra, Luna Maya Malah Ngaku Malu Setelah putus, penyanyi 31 tahun ini sempat berhubungan dengan The Weeknd namun juga kandas pada 2017 lalu. Setelahnya, Gomez kerap digosipkan dekat dengan sejumlah pria Hollywood lainnya, termasuk aktor Chris Evans dan terbaru Drew Taggart.