SEOUL - Kim Go Eun merupakan aktris yang sudah membintangi sederet drama dan film populer. Tak banyak yang tahu bahwa namanya memiliki arti indah atau cantik. Ia pernah mengungkapkan bahwa nama itu diberikan oleh sang ayah.

1. Karier Akting

Kim Go Eun sudah menyukai akting sejak duduk di bangku SMA. Sejak kecil, aktris 31 tahun itu memang sudah memiliki mimpi ingin menjadi artis. Setelah tampil di beberapa pertunjukkan, Kim Go Eun masuk jurusan drama saat kuliah.

Nama Kim Go Eun mulai dikenal setelah tampil dalam di film "A Muse" pada 2012 lalu. Aktingnya di film tersebut membuatnya memperoleh penghargaan 'Best New Actress'. Setelahnya, Kim Go Eun bermain dalam film 9 film lainnya. Tak hanya film, ia juga main di drama "Cheese in the Trap" (2016), "Goblin: The Lonely and Great God" (2016), "The King: Eternal Monarch" (2020), "Yumi Cell's" (2021-2022), dan "Little Woman" (2022).

2. Tinggal di China

Meski lahir di Seoul pada 2 Juli 1991 lalu, Kim Go Eun pernah tinggal di China selama 10 tahun. Keluarga Kim Go Eun pindah ke China ketika ia berusia 2 tahun. Sehingga ia juga fasih berbahasa Mandarin.

Katanya, ia pernah tinggal di tempat yang jaraknya 1,5 jam dari Beijing. Meski begitu, Kim Go Eun tetap warga negara Korea.

3. Dekat dengan Keluarga

Kim Go Eun termasuk aktris yang dekat dengan keluarga, terutama sang nenek. Apalagi, dari kecil hingga dewasa Kim Go Eun memang tinggal bersama sang nenek.

Saking dekatnya, nenek Go Eun pernah cemburu pada aktris senior Youn Yuh Jung yang berperan sebagai nenek Go Eun dalam film "Canola" (2016). Meski begitu sang nenek sudah meninggal dunia pada 2019 lalu.

4. Kuasai 3 Bahasa

Kim Go Eun merupakan artis yang menguasai 3 bahasa. Selain Korea, ia juga fasih berbahasa Mandarin dan Inggris. Bahasa Mandarin dikuasainya saat tinggal di China selama 10 tahun.

Selain itu, Kim Go Eun juga jago berbahasa Inggris lantaran pernah bergabung dengan program bahasa di Los Angeles, Amerika Serikat.

5. Monolid

Biasanya artis Korea dengan double eyelid lipatan mata ganda lebih banyak disukai dan dibilang cantik. Bahkan banyak artis yang rela melakukan operasi untuk mendapatkan lipatan mata.

Kim Go Eun juga pernah dihujat hingga disebut tak cantik karena hal tersebut. Meski begitu, Kim Go Eun tetap percaya diri dan terus membuktikan kecantikan alaminya dengan mempertahankan monolidnya.

6. Jago Nyanyi

Tak hanya jago akting, Kim Go Eun juga jago dalam bernyanyi. Ia bahwa pernah mengikuti showcase dalam acara berjudul "Your Song" di channel JTBC. Variety show musik ini bertujuan untuk menyoroti penciptaan dan kisah di balik layar dari hit klasik melalui perspektif komposer Jung Jae Il.

Selain itu, Go Eun juga suka cover lagu saat live Instagram-nya. Beberapa lagu yang sudah Go Eun cover di antaranya "When We Were Young", "I'll Never Lover Again", "Breath", "Make You Feel My Love", "Don't Leave", "Best Part", dan masih banyak lagi. Bahkan, Go Eun juga menyanyikanoriginal soundtrack untuk drama "Cheese in the Trap" OST Part 8-1 yang berjudul 'Attraction'.

7. Utamakan Pendidikan

Setelah membuat gebrakan dengan bermain film "A Muse" dan mendapatkan penghargaan, Kim Go Eun tak melupakan pendidikannya. Ia bahkan pernah break sejenak dari dunia akting demi menyelesaikan kuliahnya.

Tak tanggung-tanggung, Go Eun memutuskan rehat dari dunia akting selama dua tahun. Selama rehat, ia fokus ke pendidikannya di Korea National University of Arts untuk menyelesaikan gelarnya di School of Drama.