JAKARTA - Arash Buana kembali meramaikan industri musik lewat single terbarunya, Stars. Terdapat kisah unik di mana Arash menjadikan kisah remaja pejuang kanker bernama Xavier sebagai sumber inspirasi lagu.

Dalam rilis yang diterima Okezone Arash mengatakan, Xavier pada mulanya tak lebih dari pengidap kanker biasa.

“Sejujurnya dia tidak berekspektasi banyak di dunia ini, karena ada banyak hal di masa lalu yang membuat dia berpikir seperti itu. Kehidupan rasanya ‘ya sudah’ saja gitu,” ujarnya.

Hingga tiba suatu saat, Xavier sadar dan tak ingin menghabiskan sisa hidupnya begitu saja.

“Sampai akhirnya dia menyadari ada sesuatu yang lebih berharga untuk dia,” kata Arash.

Lewat kisah Xavier, Arash Buana berharap bisa menginspirasi sesama untuk lebih menghargai keberadaan orang tersayang.

“Pesannya simple sih. Enjoy the time you have with people that you love. No matter when, not matter how, not matter where, semuanya bisa berakhir dengan gitu saja,” pungkas dia.

Menggandeng Alfa Records, single Stars Arash Buana mulai diperdengarkan ke publik pada 28 Februari 2021.

(edh)