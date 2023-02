JAKARTA - Diva Indonesia, Titi DJ, tercatat sudah pernah tiga kali menikah. Dari pernikahannya tersebut, ia bahkan sudah dikaruniai empat anak.

Setelah rumah tangganya denganĀ Noviar Rachmansyah alias Ovy /rif kandas, hingga kini Titi belum juga menikah lagi. Kurang lebih sudah 10 tahun lamanya ia memilih untuk menyandang status janda.

Terkait hal tersebut, pelantun Sang Dewi ini mengaku tak masalah. Ia bahkan mengatakan jika kini dirinya sangat menikmati kesendiriannya hingga tidak memiliki keinginan untuk menikah lagi.

"Enakan sendiri," ujar Titi DJ, dikutip dari YouTube Maia Al El Dul TV, Senin (20/2/2023)

"Kalau dibilang keinginan terus terang enggak," tambahnya.

Meski mengaku betah dengan kesendiriannya dan tak ingin menikah lagi, wanita 56 tahun ini mengaku tidak mau melawan kuasa Tuhan. Ia bahkan tak menutup kemungkinan jika Sang Pencipta akan kembali mempertemukan dirinya dengan sosok pria yang bisa menjadi jodohnya.

"Kalau Tuhan ternyata mempersiapkan seseorang buat gue, kana ada juga yang ketemu jodoh di umur berapa. Tapi kalau gak ada (suami) gak apa-apa," bebernya.

Terkait kemungkinan punya suami lagi, Titi DJ pun membongkar kriteria pria idamannya. Bagi Titi, pria tersebut harus mampu menjadi imam baginya dan keluarga, serta memiliki penghasilan yang cukup, sehingga ia tak perlu lagi bersusah payah bekerja.

"Kriterianya, sama lah pasti harus jadi imam yang baik buat gue dan anak gue. Gue pengennya gak usah capek-capek lagi nyanyi atau bekerja, walaupun gue senang nyanyi," ungkap Titi.

"Dia bisa membuat gue menjadi the best person of me dalam hal keimanan, menjaga hubungan dengan orang-orang, dengan yang diatas (Tuhan). mengingatkan untuk selalu membumi, terus bisa bertukar pikiran," tambahnya.

Menariknya, Titi berharap jika dirinya diberi kesempatan untuk menikah lagi, ia akan bertemu dengan sosok humoris.

"Biar gak tegang terus tiap hari, serius. Ketawa terus, senang banget," tuturnya.

Sebagai informasi, Titi DJ pernah menikah dengan Bucek Depp dan dikaruniai tiga anak. Setelahnya, ia kembali menikah dengan seorang pria asal Amerika Serikat bernama Andrew Hollis Dougharty.

7 tahun menikah dengan Andrew, ia dikaruniai seorang anak perempuan, yakni Stephanie Poetri. Sayangnya, pernikahan tersebut kandas dan Titi DJ akhirnya kembali menikah denganĀ personel grup band /rif , Noviar Rachmansyah atau dikenal sebagai Ovy.