JAKARTA - Titi DJ mengungkapkan alasannya menjalani serangkaian operasi anti aging di Seoul, Korea Selatan beberapa waktu lalu.

Penyanyi bernama lengkap Titi Dwi Jayanti itu mengungkapkan rencananya menjalani operasi anti aging sebenarnya sudah ada sebelum pandemi. Namun, keinginannya terpaksa ditunda.

Tujuan Titi DJ menjalani operasi itu adalah agar wajahnya terlihat lebih segar dan muda meski sudah berusia 56 tahun.

"Sebelum 50 tahun itu, sudah ada ingin punya keinginan untuk anti aging surgery, face lip, forehead lip, dan neck lip. Pertimbangan lain karena ingin terlihat lebih segar, terlihat lebih muda," kata Titi DJ di Kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (7/2/2023) kemarin.

"Pada tahun 2020 sebelum pandemi sudah hampir berangkat, tapi setelah pandemi kan sempat ditutup dulu Korea-nya. Lalu tahun 2023 inilah terwujud keinginanku," tambahnya.

Alasan lainnya adalah masih berhubungan dengan pekerjaannya sebagai penyanyi. Sering kali, Titi DJ harus menggunakan make-up tebal untuk menunjang penampilannya saat manggung.

"Pekerjaan saya kan mengharuskan saya bermake-up. Beruntung bisa ditutupi oleh make up. Tapi kan saya orang yg tidak suka make up heavy atau make up tebal sehari- hari, kalau enggak lagi kerja. Jadi ya pada saat tidak make up, terlihat capek lelah karena ada kantong mata," terangnya.

Lebih lanjut, pelantun 'Tak Ada Ujungnya' itu membeberkan serangkaian operasi yang dijalaninya memakan waktu sekitar tiga pekan. Apalagi operasi yang dijalaninya tak hanya pada satu bagian, serangkaian operasi anti aging itu termasuk operasi di area leher, bibir, kantung mata, dan ada proses filler. "Waktu operasi 6 jam. Prosedurnya ada face lip, forehead lip, neck lip, kantung mata. Jadi lemak dari tubuhku diambil dari paha dalam. Kan tadi keningku dekok dekok enggak rata dan kerutan banyak, jadi lemaknya ditransfer ke situ," paparnya. BACA JUGA:Lee Min Ho Komentari Kabar Pernikahan Lee Seung Gi Saat disinggung soal biaya, Titi DJ menegaskan bahwa operasi yang dijalaninya tidak 100 persen endorse. Masih ada kocek yang harus dikeluarkannya. "Aduh terus terang kalau soal biaya saya tidak 100 persen endorse. Saya tetep bayar tapi dikasih special price," pungkasnya. Meski enggan menyebut nominalnya, ia hanya menegaskan bahwa operasi tersebut tak mencapai Rp1 miliar.