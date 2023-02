JAKARTA - Penyanyi Marcello Tahitoe alias Ello, resmi menjadi seorang ayah. Tepat di hari ulang tahunnya yang ke-40 tahun, pria yang kini menjadi vokalis Dewa 19 tersebut dikaruniai seorang anak berjenis kelamin perempuan.

Kabar bahagia tersebut dibagikan langsung oleh Ello di akun Instagram pribadinya. Dalam ungganya ia tampak mengucapkan selamat datang pada putrinya yang baru saja lahir dari rahim sang istri, Cindy Maria Tahitoe.

Mengikuti unggahannya, pelantun Masih Ada ini tampak memperlihatkan wajah cantik sang anak. Bahkan, ia juga turut memberi informasi soal nama unik yang diberikannya untuk sang buah hati.

“Hello World!! My name is Dunia Tahitoe,” tulis Ello dikutip MNC Portal Indonesia, Senin (20/2/23).

Lewat unggahannya, putra dari Diana Nasution ini mengaku sangat bersyukur atas kehadiran buah hatinya. Apalagi, sang anak lahir tepat di hari ulang tahunnya.

"Orang bilang ‘Life begins at 40’, gue baru tahu banget rasanya ini. Hari ini genap 40 dan langsung jadi Bapak. Kado ultah terindah dari Tuhan,” ungkap Ello.

“Thank you Jesus. Shout out to my brave wife Cindy Maria Tahitoe, udah kuat ngelewatin 9 bulan ini. I love you the most!,” lanjutnya.

Unggahan Ello terkait kelahiran anaknya, langsung dibanjiri oleh komentar dari para netizen. Bahkan rekan-rekan sesama artis juga ikut memberikan ucapan selamat untuknya dan istri.

"Selamattt atas kelahiran bayi cantikkkk emeshinnn. Happy for you both Bapak @marcello_tahitoe dan Ibu @cindymariatahitoe. Bahagianya berlipat2 dapet hadiah indah dihari ulang tahun ini. Happiest birthday for you Pak," kata Mulan Jameela.

"Selamat Brooo!!!,"lanjut Ahmad Dhani. Menariknya, tak sedikit yang memuji keunikan nama dari anak Ello dan Cindy. “Selamat mas Ello, namanya keren banget,” kata akun @ak***. “Congratulations bro, nama yang bagus,” tulis akun @ph***. “Lucuu banget namanya, selamat bang Ello,” sambung @may***.