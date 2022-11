JAKARTA - Marcello Tahitoe mengungkapkan keterpurukannya, usai wafatnya sang ibunda, Diana Nasution pada 2013 lalu. Diketahui, Diana Nasution meninggal usai berjuang melawan kanker payudara yang diidapnya selama beberapa tahun.

Kepergian sang ibunda lebih berat dirasakan Ello ketimbang ditangkap dalam kasus narkotika.

"Rehabilitasi gua bukan apa-apa dibandingkan kehilangan nyokap gue. Ketangkep, dihujat satu Indonesia, dimasukin ke rehab, dipisahin sama keluarga this is nothing dibandingkan kehilangan nyokap," kata Marcello dikutip di Kanal YouTube Daniel Mananta, Rabu (9/11/2022).

Marcello semenjak kehilangan ibunda, membuat ia mati rasa bahkan tidak percaya dengan cinta. Bukan tanpa alasan, ia melihat keterpurukan ayahnya usai ditinggal mendiang ibunda, membuat pelantun Sorry Abis enggan membuka perasaan dengan siapapun.

"Di awal gue bilang, saya nggak percaya sama cinta that is my life. Gue melihat bokap sedih sendirian, gue lihatnya bodoh aja sih maksudnya sadis banget ya. Ngapain gue kawin kalau tiba-tiba aku harus hadapi sendirian," ucapnya.

"Ditinggal sama orang yang gue sayang dan cintai, gue melihat bokap sedih," sambungnya.

Lebih lanjut, pria kelahiran Jakarta, 20 Februari 1983 membeberkan atas peristiwa menimpa keluarganya tersebut. Perlahan-lahan perasaan untuk mencintai seseorang pun murka, alhasil membuatnya awet dengan kesendiriannya.

"Gue nggak percaya, i believe love, masalah membuat gue hectic banget and I still around gue lari disitu,"tutur Marcello.

Sebagai informasi, Marcello Tahitoe terjerat kasus narkoba pada 2017 lalu. Ketika ditangkap saat bersantai bersama kedua rekannya, yakni DM dan RGG, di kediamannya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari tangan DM dan Ello, polisi menemukan sebungkus kertas warna putih berisi sebungkus plastik bening yang di dalamnya ada dua paket ganja dengan total berat 4,42 gram. Sementara itu, ada ganja berbentuk tanaman dengan berat 1,112 gram. Dengan temuan ini polisi langsung menahan Ello dan DM. Sementara RGG dinyatakan bersih dan diizinkan pulang ke rumah.