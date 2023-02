LOS ANGELES - Setelah penampilannya di Super Bowl 2023 sukses, Rihanna mengaku akan segera merilis album baru di tahun ini.

Album tersebut akan menjadi album barunya setelah 7 tahun. Diketahui, Rihanna terakhir merilis albumnya bertajuk 'Anti' pada tahun 2016 lalu.

Sedangkan pada tahun 2022 lalu, penyanyi yang akrab disapa Riri itu sempat kembali berkarya dengan mengisi soundtrack film "Black Panther: Wakanda Forever" berjudul 'Lift Me Up’.

Namun sebelum menikmati karya baru Rihanna, ada 7 lagunya yang sangat populer yang begitu dicintai banyak orang.

Apa saja? Berikut ini 7 lagu Rihanna yang paling populer seperti yang diulas Okezone, Minggu (19/2/2023).

1. Unfaithful

Rihanna merilis lagu 'Unfaithful' pada 2006 lalu. Lagu tersebut bercerita tentang penghianatan yang dilakukan Rihanna sendiri.

Lagu tersebut begitu emosional lantaran rasa bersalah yang disampaikannya melalui 'Unfaithful' itu.

Lagu Rihanna Paling Populer. (Foto: Rihanna di Super Bowl 2023/Instagram)

2. Umbrella

'Umbrella' menjadi lagu yang mengantarkan Rihanna ke tangga kesuksesan setelah dirilis pada 2007 lalu. Lagu tersebut juga cukup fenomenal dan iconic lantaran berkolaborasi dengan Jay Z.

Menariknya, lagu tersebut awalnya dibuat untuk Britney Sprears. Namun akhirnya ditolak dan ditawarkan pada Rihanna.

3. Take a Bow

Siapa yang tak tahu lagu sejuta umat 'Take a Bow'? Lagu yang dirilis pada 2008 lalu itu menceritakan seorang pria tukang bohong yang tak pernah berubah seakan melihat sebuah pertunjukkan yang berulang.

Bahkan, yang lirik yang jadi juara dalam lagu tersebut adalah “And, the awards for the best liar goes to you” yang artinya "Dan penghargaan untuk pembohong terbaik jatuh pada kamu".

4. We Found Love

Pada 2011 lalu Rihanna sempat berkolaborasi dengan aka DJ ganteng Calvin Harris dengan merilis lagu berjudul 'We Found Love'. Bahkan lagu tersebut hingga laris manis dipasaran.

Bahkan lagu 'We Found Love' yang dibawakan Rihanna itu membuat Calvin Harris menjadi DJ yang lebih dikenal oleh publik.

5. Diamonds

Lagu 'Diamonds' milik Rihanna dirilis pada 2012 lalu. Namun, lagu tersebut sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia setelah dinyanyikan Fatin Shidqia saat menjadi peserta X-Factor pada 2013 lalu.

Fatin sukses menyanyikannya dengan suaranya yang cukup unik dan instrumen yang berbeda dari Rihanna. Fatin menyanyikannya dengan sangat romantis, memadukan beat serta instrumen orkestranya yang membuat lagu ini semakin hidup.

6. Stay

Tak hanya sering berkolaborasi dengan nama-nama besar seperti Jay Z, Calvin Harris hingga Eminem, Rihanna juga mencetak kesuksesan saat berkolaborasi dengan musisi yang tak begitu dikenal publik.

Rihanna pernah merilis lagu berjudul 'Stay' yang berkolaborasi dengan Mikky Ekko pada 2012 lalu. Lagu bergenre ballad tersebut dipersembahkan Rihanna dan Mikky begitu sempurna dengan alunan denting piano. Bahkan lagu tersebut menjadi lagu favorit pesepak bola Cristiano Ronaldo.

7. The Monster

Duet maut antara Rihanna dan Eminem juga sempat terjadi pada 2013 lalu. Dua penyanyi dengan karakteristik yang kuat itu bersatu dengan merilis lagu berjudul 'The Monster'.

Bahkan lagu tersebut membuat Rihanna dan Eminem mendapatkan penghargaan di Grammy Awards sebagai “Best Rap/ Sung Collaboration”.