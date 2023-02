JAKARTA - Adinda Thomas sukses membuat netizen pria patah hati. Bagaimana tidak, ia baru saja mengungkapkan momen dilamar oleh kekasihnya saat tengah berada di Singapura.

Kabar bahwa pemeran Widya dalam KKN di Desa Penari ini dilamar oleh kekasihnya, diketahui langsung lewat unggahannya di akun Instagram. Dalam unggahannya, perempuan 29 tahun itu tampak mengunggah beberapa foto yang menampilkan jari manisnya tersemat sebuah cincin pemberian kekasihnya.

Pada foto pertama, Adinda dan kekasihnya Raka Akmal tampak menunjukkan foto cincin yang melekat di jari manisnya sebelah kiri sambil tersenyum. Sedangkan pada slide kedua hingga keempat, Adinda dan kekasihnya terlihat membagikan foto mesra mereka saat berada di Gardens by the Bay, Singapura.

Mengikuti unggahannya, Adinda Thomas tampak menuliskan pesan romantis.

"Here's to love and laughter and happily ever after," tulis Adinda Thomas lengkap dengan emoji cincin dan hati.

Unggahan artis kelahiran Bandung, Jawa Barat ini sontak dibanjiri oleh komentar dari para netizen dan juga rekan artis. Bahkan kolom komentar unggahan Adinda tampak dipenuhi dengan ucapan selamat.

"Waaaa congrats dindaaa," kata Gading Marten.

"AAAA HAPPY FOR YOU TWOO @mrrakaakmal @adindathomas," timpal Vidi Aldiano.

"Anjay," celetuk Sheila Dara AIsha. "Congratulations sayanggg," sambung Sophia Latjuba. "Cieeeeee, congrats ya guys!!! Semoga dilancarkan sampai hari H. Aamiiin," tutur Rayi RAN. "SELAMAT WIDYAKUUUU!! terharu," ujar Tissa Biani.