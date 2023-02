JAKARTA - Ternyata ini perbedaan Band Dewa dengan Dewa 19 yang tidak banyak orang tahu. Band Dewa 19 berdiri pada 26 Agustus 1986 di Surabaya dan menjadi grup musik legendaris Indonesia hingga saat ini.

Grup musik ini sudah beberapa kali mengganti personil. Band Dewa 19 juga sempat berganti nama dari Band Dewa menjadi Band Dewa 19. Sebagian orang bertanya apa perbedaan Band Dewa dengan Dewa 19 pada awal debutnya.

Melalui kanal Youtube Daniel Mananta, Kamis (16/02/23) Ahmad Dhani menjelaskan perbedaan Band Dewa dengan Dewa 19 pada awal debut mereka. Sebelumnya, Dhani menceritakan Band Dewa diambil dari nama depan personil bandnya.

“Ya waktu itu sebenernya kan kumpulan nama-nama depan kan, Dhani, Erwin, Wawan, Andra. AWED atau DEWA? Yaudah, DEWA waktu itu tahun 88.” ujar Dhani.

Band Dewa 19 awalnya terdiri dari Ahmad Dhani (keyboardis, vocalis), Erwin Prasetya (bassist), Wawan Juniarso (drummer), dan Andra Junaidi (gitaris).

Dhani mengatakan perbedaan nama Band Dewa dan Dewa 19 pada awal debut terjadi karena kesalahpahaman penggemar. Angka 19 pada nama Band Dewa 19 adalah nama album pertama mereka. Album pertama mereka bertajuk 19 dirilis pada tahun 1992 dibawah label Team Record.

“Terus akhirnya bikin album. Nah, nama Band nya Dewa, judul albumnya 19. Tapi, akhirnya orang mengira judul bandnya namanya Dewa 19 gitu.” jelas Dhani.

“Salah kaprah, tapi yaudah diterusin akhirnya salah kaprahnya.” tambahnya.

Band Dewa 19 mengeluarkan single pertama berjudul “Kangen” yang menjadi lagu all time hits. Lagu Kangen bahkan sudah beberapa kali direkam ulang oleh sejumlah musisi tanah air.

Album 19 mendapat sejumlah penghargaan seperti Anugerah PWI Musik sebagai Pemusik Panggung produktif (1992), BASF Awards sebagai Album Terlaris (1993), dan BASF Awards sebagai Pendatang Baru terbaik (1993).

Sepanjang karirnya, Band Dewa 19 sudah memiliki 11 album yaitu 19 (1992), Format Masa Depan (1994), Terbaik Terbaik (1995), Pandawa Lima (1997), The Best Of Dewa 19 (1999), Bintang Lima (2000), Cintailah Cinta (2002), Atas Nama Cinta I & II (2004), Laskar Cinta (2004), Republik Cinta (2006), dan Kerajaan Cinta (2007).