JAKARTA - Sebanyak tujuh artis hobi membalas komentar nyinyir dari netizen. Mereka tak tka takut dan membalas segala komentar pahit netizen usil. Artis kini telah banyak bersikap tak ingin netizen semena-mena seakan paling benar.

Berikut tujuh artis hobi membalas komentar nyinyir dari netizen.

1. Nindy Ayunda

Nindy Ayunda sering membalas komentar nyinyir netizen. Maudy tampak tak ingin netizen bersikap kasar dan nyinyir merasa paling benar.

"Jatuh nya mba nindy kayak pakai piama gt ya. apa akunya yg kurang tau tren," kata akun @junesw26.

"Hadeuhhh ko bajunya kaya gitu ya gk cuco banget,,emang gk ngaca dulu gitu ya. btw emang cantik sih," tulis akun @rossekar.

Nindy Ayunda sempat mendapatkan komentar ketika mengenakan piyama. Tak ingin terus dinyinyiri netizen, Nindy langsung berkomentar di akun Instagram miliknya.

"Ya Allah, ini upil naruto masih pada berisik aja komenin piyama gue," tulis Nindy.

2. Rina Nose

Usai melepas hijab, Rina Nose kerap mendapatkan komentar pedas dari netizen. Penampilan terbuka tak luput dari perhatian netizen. Pernah dada Rina Nose mendapatkan komentar pedas dari netizen.

β€œSudah hampir nampak belahan yang dulu ditutupin hijab tuh, dunia yang aneh, ada apa ini?,” tulis netizen.

Menanggapi hal tersebut, Rina pun membalas komentar salah satu netizen yang membawa-bawa agama dalam setiap penampilan mantan tunangan Fakhrul Razi tersebut.

β€œNah, situ kenapa fokus kesitu? Mungkin otakmu yang perlu hijrah mas, bukan dunia yang aneh tapi otakmu itu,” tanggap Rina.

Follow Berita Okezone di Google News

3. Bunga Zainal





Bunga Zainal juga sering mendapatkan komentar pedas dari netizen. Penampilan dan kisah rumah tangga sering kali jadi perhatian netizen.

Netizen pernah menyinggung Bunga Zainal sebagai perempuan matre. Bunga Zainal matre lantaran rela pindah agama demi menikah dengan produser ternama yang memiliki jarak usia 18 tahun dengannya. Menanggapi hal itu, Bunga pun membuat video menohok yang diunggahnya ke akun TikTok-nya, @bunga23zainal.

"Ketika temanmu kasih tahu kalau netizen gak percaya kamu nikah bukan karena harta,” tulis Bunga dikutip dari akun TikToknya.

"Ya sudah, yang penting di rekening ku gak pernah ada tanggal tua wkwk,” tulis Bunga menjawa segala komentar nyinyir netizen.

4. Melly Goeslaw





Melly Goeslaw sempat geram ketika netizen mengomentari make up Laudya Cynthia Bella. Melly langsung menyemprot netizen.

"Punten sy kasih komen soal make up. Nikah itu ibadah, bukan dinilai dari tipis tebalnya sebuah make up, mahal murahnya baju pengantin, enak enggaknya cateringnya. Yg penting ijab, janji pada Allah. Aneh deh yang pada komen make up jiga nu gareulis waaaeeee," tulis Melly.

5. Ariel Tatum





Ariel Tatum kerap tampil apa adanya. Namun demikian sikap Ariel banyak mengundang aksi tak pantas netizen. Ia kerap disindir netizen.

"Dasar p****r muka buled moga sekarat beneran lo kalau mampus di lingges truck. selangkangan bosok dimakan belatung," tulis sebuah akun bernama @liyanaalfrina.

Ariel kemudian menjawab dengan santai. "@mayaramonasari astagfirullah.. sending you my love ang positivities mbak.. Saya doain semoga Tuhan selalu melindungi dirimu aamiin," tulis Ariel.

6. Shandy Aulia





Akun bernama @laprilya19 menuliskan bahwa putri Shandy tersebut adalah anak kurang gizi. Shandy Aulia kemudian murka.

"Saya mengetahui komentar ini setelah melihat ibu saya memberikan komentar di kolom IG saya dan merespon orang tersebut. Perlu dimaklumkan respon ibu saya dan sebagai oma saat anak dan cucunya diberikan komentar yang menyakitkan hati beliau. Ibu saya bukan public figur karena itu respon yang diberikan adalah murni sebagai ibu dan oma,” tulis Shandy.

7. Vidi Aldiano





Vidi Aldiano begitu eksis di Instagram. Dirinya kerap ditanya soal momongan oleh netizen. Vidi kemudian menjawab.

Tuhan kasih kita udara yang sangat baik di hari ini...," kata Vidi Aldiano sambil memamerkan foto kakbah yang ada di hadapannya.

"Dan sebisa mungkin, gue meng-amin-kan doa teman-teman yang terbaca melalui comment di foto atau DM Instagram," sambungnya.