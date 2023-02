DERETAN artis cantik ini berhasil membuktikan bahwa menjadi selebriti bukan hanya mengandalkan wajah rupawan. Selain sukses berkarier di industri hiburan, mereka memiliki ambisi menempuh pendidikan tinggi.

Bahkan, sejumlah artis ini berkuliah dengan beasiswa LPDP dari pemerintah. Diketahui bahwa untuk mendapatkan beasiswa tersebut harus melalui seleksi ketat.

Namun belakangan, beasiswa LPDP ini jadi sorotan karena dinilai salah sasaran. Banyak netizen beranggapan bahwa beasiswa dari pemerintah ini banyak dimanfaatkan orang mampu ketimbang mahasiswa yang kurang mampu.

Berikut ini deretan artis penerima beasiswa LPDP, Okezone rangkum dari berbagai sumber.

1. Alyssa Soebandono

Alyssa Soebandono rupanya berprestasi di bidang akademik. Terbukti, di usia 17 tahun, ia berkuliah di Monash Universty, Australia, melalui beasiswa.

Istri Dude Herlino itu menempuh pendidikan S1 jurusan Communication Art. Biaya kuliahnya ditanggung oleh pemerintah.

2. Isyana Sarasvati





Isyana Sarasvati dikenal sebagai penyanyi serba bisa yang mengekspolrasi jenis musik orkestra hingga metal. Ia menerima beasiswa LPDP S1 di Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA) Singapura.

3. Gita Gutawa





Memiliki karier gemilang sejak usia belia di bidang musik, Gita Gutawa juga punya otak yang cemerlang. Ia semangat menimba ilmu hingga ke pendidikan S2.

Bahkan, pelantun Doo Bee Doo ini mendapat beasiswa dari pemerintah ketika menempuh pendidikan untuk meraih gelar magister. Gita memilih jurusan Culture and Society di London School of Economics and Political Science (LSE), Inggris.

4. Maudy Ayunda

Â

Kepintaran Maudy Ayunda sudah menjadi rahasia umum. Aktris Perahu Kertas ini pernah bikin geger karena diterima di dua kampus bergengsi dunia, yakni Cambridge dan Stanford University.

Maudy ternyata menempuh pendidikannya dengan beasiswa LPDP. Istri Jesse Choi itu sukses meraih Master of Education dengan Cumlaude.





5. Tasya Kamila





Mantan penyanyi cilik Tasya Kamila merupakan salah satu artis yang mengutamakan pendidikan. Bahkan, dia menerima beasiswa LPDP ketika menempuh S2 di Colombia University, Amerika Serikat.

Istri Randy Bachtiar ini berhasil lulus pada 2018 setelah berjuang menimba ilmu di Negeri Paman Sam. Ia sukses meraih gelar magister Administrasi Publik.