JAKARTA - JKN Global Group telah mengakuisisi kepemilikan Miss Universe Organization pada Oktober 2022 lalu. Pergantian kepemilikan bahkan berdampak pada penyelenggaraan Miss Universe di sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Pedangdut Poppy Capella diketahui ikut ambil andil dalam pergantian kepemilikan lisensi Miss Universe di Indonesia, yang sudah selama 30 tahun dipegang oleh Yayasan Puteri Indonesia (YPI). Melalui PT Capella Swastika Karya miliknya, pelantun Tatitut ini akan membawa perwakilannya di ajang Miss Universe Indonesia untuk berlaga di ajang Miss Universe.

"Seperti sudah diumumkan Oktober lalu, bahwa Miss Universe Organization menjadi milik JKN Global Group," ungkap Direktur PT Capella Swastika Karya, Safa Attamimi beberapa waktu lalu, mewakil Poppy Capella yang berhalangan hadir.

"Kami dari PT Capella Swastika Karya diberi tanggung jawab untuk memegang lisensi Miss Universe di Indonesia mulai dari 2023," sambungnya.

Pernyataan tersebut membuat Miss Universe Indonesia menjadi satu-satunya kontes kecantikan yang akan membawa perwakilannya melaju ke ajang Miss Universe. Bukan lagi pemenang dari ajang Puteri Indonesia, seperti tahun-tahun sebelumnya.

Hal tersebut bahkan semakin dipertegas dengan ucapan dari National Director Miss Universe Indonesia, Eldwen Wang.

"Miss Universe Indonesia akan menjadi satu-satunya ajang yang membawa pemenang ke Miss Universe," jelas Eldwen.

Follow Berita Okezone di Google News

Sementara itu, Poppy Capella sendiri diketahui merupakan seorang publik figur yang sempat menjajal industri hiburan Tanah Air lewat genre dangdut. Ia bahkan dikabarkan merupakan keponakan dari Inul Daratista.

Pada 2021 lalu, Poppy sempat merilis single berjudul And I'm Going Down. Bahkan ia sempat membuat heboh lantaran mendapat kesempatan untuk memegang mahkota baru Miss Universe 'Force for Good' dalam gala dinner Miss Universe X Mouawad di Desember 2022 lalu.

Poppy diketahui merupakan wanita kelahiran Surabaya, 22 Oktober 1991. Kini, usianya telah menginjak 31 tahun dan memiliki dua orang anak, buah dari pernikahannya pada Agustus 2012 silam.