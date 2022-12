JAKARTA - Penyanyi Poppy Capella mendapatkan sebuah kehormatan untuk hadir dalam gala dinner Miss Universe X Mouawad. Dalam kesempatan itu, ia juga turut menyaksikan peluncuran mahkota baru yang diberi nama Force for Good.

Kehadiran pelantun And I'm Going Down ini dalam acara tersebut, sontak membuat netizen heboh. Mengingat, dirinya merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat kesempatan untuk memegang mahkota baru yang nantinya akan disematkan kepada juara Miss Universe 2023.

"Aku merasa terhormat dan bangga menjadi orang Indonesia pertama yang mendapat kesempatan memegang mahkota baru yang harganya nggak main-main sekitar Rp90 M," ujar Poppy kepada wartawan.

Melihat antusiasme netizen yang langsung menanyakan mengapa dirinya bisa hadir dalam gala dinner Miss Universe X Mouawad, jelas membuat ibu dua anak itu senang. Pasalnya, masyarakat Indonesia menaruh harapan tinggi agar negara mereka bisa menjadi pemenang dalam ajang bergengsi tersebut.

"Wah happy pastinya, dari situ saya melihat bahwa masyarakat Indonesia antusias dan memberikan perhatian kepada Miss Universe," jelasnya.

"Mereka juga mendukung banget supaya Indonesia bisa menang di tingkat internasional," lanjutnya.

Sama halnya dengan keinginan masyarakat, ia juga berharap agar Indonesia bisa meraih mahkota Force for Good by Mouawad.

"Harapannya supaya Indonesia bisa membawa pulang crown Force for Good by Mouawad ke Tanah Air Indonesia yang sangat saya banggakan dan saya cintai," katanya.

Menariknya, Poppy mengaku bahwa dirinya sempat ingin mengikuti ajang kontes kecantikan. Sayangnya, persoalan tinggi badan membuat dirinya tak bisa lolos seleksi. "Ada ingin sih kalau tingginya nyampe pengen juga bisa ikut mewakili Indonesia ke ajang bergengsi nomor satu di dunia, ikut berkontribusi untuk membawa hal baik dan mengenalkan Indonesia ke dunia," paparnya. Sebagaimana diketahui 'Force for Good' merupakan mahkota berlian yang dibuat oleh produser perhiasan mewah ternama, Mouawad. Mahkota yang akan disematkan ke Miss Universe 2023 mendatang ini memiliki filosofi sebagai reinkarnasi anggun dari nilai-nilai lama Miss Universe terdahulu, dan dilambangkan dengan safir biru berbentuk buah pir yang dikelilingi berlian.