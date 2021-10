JAKARTA - Poppy Capella selama ini dikenal sebagai penyanyi dangdut. Namun rupanya, ia ingin mengubah imeh tersebut.

Bertepatan dengan hari ulang tahunnya, Poppy Capella kini mencoba menyanyikan lagu bergenre R&B. Poppy tengah merampungkan lagu baru yang ditulis bersama dengan Renn Miko.

“Rencana untuk keluar dari imej yang lama sebenarnya sudah muncul sejak beberapa tahun lalu, tapi akhirnya ketemu momen yang pas, yaitu ulang tahunku ini, dimana aku pengen dikenal sebagai penyanyi pop instead of dangdut dan hopefully, aku bisa ubah persepsi masyarakat agar mereka lihat bahwa aku tuh bisa bawain segala macam genre lagu tanpa menutupi jejak karier aku,” ujar Poppy Capella.

Poppy menghadirkan lagu berjudul And I’m Going Down yang bercerita tentang pertemuan tidak disengaja antara seorang wanita dan pria terkenal yang berujung cinlok. Keduanya akhirnya menjalin hubungan asmara yang sangat romantis, namun ternyata semua kisah manis ini hanya sekedar ilusi semata karena mereka sebenarnya sudah memiliki pasangan masing-masing.

Poppy Capella menggandeng Kevin Victoriel sebagai music arranger dan mixing engineer, VxN Music sebagai co-producer serta Sage Audio di Amerika Serikat untuk mastering.

