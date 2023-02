JAKARTA - Penyanyi Safira menghadirkan album perdana bertajuk Yours. Album ini dihasilkan sebagai bentuk pembuktian Safira di industri musik Indonesia.

Safira bangga, bisa menghadirkan sebuah album musik ketika lulusan sarjana Kedokteran tersebut sedang menjalani co-ass untuk profesi dokternya.

Album Yours berisi empat lagu. "Aku memang suka tulis lagu dari SMP, akhirnya pilih empat lagu buat mini album Yours. Daripada satu per satu, mending langsung mini album. Kenapa Yours? Ini album memang untuk kamu," kata Safira.

Safira memiliki visi, melalui notasi, lirik, dan harmonisasi, karya-karyanya mungkin bisa mewakili pikiran dan hati siapapun yang mendengar karya musiknya. Melalui single pertamanya yang berjudul I Wanna Be Loved Safira mengawali karirnya di dunia musik.

Single yang di release pada bulan Agustus tahun 2022 lalu, tembus puluhan ribu pendengar 7 bulan terakhir. Dalam single pertamanya, Safira bercerita mengenai cerita seorang remaja yang tak bisa memilih kehidupannya hingga hadir di dunia ini. berbekal virus atau keadaan yang tak bisa diubahnya. I Wanna Be Loved dirangkai dengan lirik yang sangat dalam, juga notasi yang membius. I Wanna Be Loved juga mewakili kaum marginal serta orang-orang yang merasa terbuang karena terdiskriminasi masyarakat sekelilingnya.

Setelah sukses dalam menyampaikan deep message melalui single pertamanya tersebut, kali ini Safira mempersembahkan karya terbaru yang tentunya sangat "relate" dengan kehidupan remaja. Di tengah kesibukan kuliah di dua fakultas dan dua perguruan tinggi, Safira masih sempat untuk menulis seluruh liriknya dan menyelaraskan nada-nada yang apik. Pendengar dan penikmat musik akan dimanjakan dengan 4 pilihan lagu yang masing-masing memiliki keunggulan dengan tajuk EP Yours.

Di awali dengan lagu Yours yang menjadi judul EP ini, Safira menyampaikan tentang suasana hati remaja yang baru saja "jadian" dengan orang yang dicintai. Beat lagu yang mengajak pendengar bergoyang dengan aransemen yang easy listening membuat lagu ini akan mudah dihafal meski dalam lirik bahasa Inggris.

Album Yours berisi 4 lagu di antaranya, Yours, Sirna, Selalu Bahagia, dan Kita Berbeda.

