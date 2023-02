JAKARTA - Serial animasi BIMA S Season 2 The Hero Returns akan kembali tayang di RCTI, pada akhir pekan ini, pukul 10.00 WIB. Episode kali ini, serial animasi garapan MNC Animation tersebut akan mengambil judul Hydome Town.

Episode tersebut akan berkisah tentang keberhasilan T-Serum yang sudah sampai ke telinga Arthur Hydenburg, Presiden Direktur Hydonia. Sementara itu, Satria dan teman-temannya tiba di Hydome Town.

Lalu akankah Hydome Town bebas dari virus Growler? Episode 7 BIMA S Season 2 akan tayang di RCTI, pada 12 Februari 2023, pukul 10.00 WIB.

BIMA S merupakan animasi karya anak bangsa yang digarap MNC Animation. Anak usaha MNC Pictures itu merupakan bagian dari PT MNC Digital Entertainment Tbk dan penerima Anugerah KPI Awards kategori Televisi Program Animasi Terbaik, pada 15 Oktober 2022.

Tak hanya menyuguhkan aksi dan petualangan seru, BIMA S Season 2 juga mengusung pesan moral tentang persahabatan, pengorbanan, perjuangan, dan kebenaran. Serial animasi ini akan terus menghadirkan kejutan yang layak ditunggu penggemarnya.

Serial animasi BIMA S Season 2 The Hero Returns terbagi atas tiga bagian yang menghadirkan senjata, format, dan ikon heroik baru. Selain di RCTI, serial animasi ini juga dapat ditonton melalui aplikasi RCTI+ dan situs www.rctiplus.com.

