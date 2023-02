JAKARTA - Gita Savitri alias Gitasav memilih untuk childfree, yang artinya tidak memiliki anak. Gitasav kemudian beranggapan dan mengklaim tidak memiliki anak adalah salah satu cara untuk terlihat awet muda.

“Tidak memiliki anak adalah anti penuaan yang natural. Kamu bisa tidur delapan jam setiap hari, tanpa stres mendengar teriakan anak-anak,” tulis Gita.

Zaskia Adya Mecca menganggap anak adalah berkah. Zaskia yang kini memiliki 6 orang anak dari Hanung Bramantyo justru menganggap makin awet muda. Apalagi saat ini usianya telah 35 tahun.

“6 anak, 35 tahun, tidur cukup dan ngerasa makin muda,” ungkap Zaskia dikutip MNC Portal Indonesia, Jumat (10/2/23).

Dalam pernyataan Gitasav, ia sempat menyinggung bahwa salah satu alasan awet muda ialah tidak stres mendengar teriakan anak-anak. Zaskia pun kembali menanggapi ungkapan tersebut.

“Tiap anak teriak-teriak? Berasa nonton konser aja. Malah panik kalau anak diam,” katanya.

Zaskia pun menyampaikan pesan pada para pengikut Instagram-nya untuk jangan takut memiliki keturunan. Menurutnya, momen sebagai seorang ibu adalah hal yang menyenangkan.

“Jangan takut punya anak bikin kamu cepat tua dan membosankan yah,” tambahnya.

