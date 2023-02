JAKARTA - Menguak alasan Nong Poy menjadi transgender menarik untuk dikulik. Namanya semakin santer terdengar setelah mengumumkan kabar pernikahannya dengan konglomerat asal Thailand.

Melalui akun Instagramnya Nong Poy membagikan foto bersama calon suaminya, Oak Phakwa Hongyok. Nong Poy tidak menuliskan secara langsung bahwa ia telah dilamar oleh kekasihnya itu. Dirinya hanya menuliskan keterangan berupa emoticon gambar hati berwarna merah.

Namun dalam unggahan tersebut, Nong Poy menunjukan foto dirinya mengenakan cincin berlian besar pemberian sang kekasih. Kolom komentar Nong Poy langsung dibanjiri ucapan selamat dari teman-temannya.

“Akhirnya, akhirnya, akhirnya sangat senang.” tulis Jennie Pahnan @jennie_panhan

“Selamat, Poi,” Miss Tiffany Universe 2017, Rinrada Thurapan, juga mengucapkan selamat kepada Nong Poy.

Kabar pernikahan Nong Poy dengan Oak Pakhwa Hongyok, seorang pebisnis kaya langsung menjadi perbincangan publik. Diketahui Oak Pakhwa Hongyok adalah seorang pewaris properti ternama Baan Ar-Jor di Thailand. Hanya kekayaannya meliputi restoran, museum, kafe, dan hotel di Thailand.

Latar belakang Nong Poy juga tak luput dari perhatian. Nong Poy adalah seorang transgender tercantik di dunia. Predikat ini pernah tersematkan pada dirinya pada tahun 2015 saat ia masuk daftar 100 wanita tercantik di dunia versi TC Chancler.

Dalam daftar tersebut Nong Poy berada di urutan ke-63. Nama Nong Poy seketika langsung menarik perhatian publik. Dirinya terkenal sebagai aktris dan model terkenal di Thailand.

Terlepas dari itu semua, Nong Poy lahir sebagai seorang laki-laki pada 5 Oktober 1986 di Phuket. Sejak kecil Nong Poy kerap berdandan seperti perempuan dan benci memiliki tubuh laki-laki.

"Saya harus bersikap seperti anak laki-laki di depan orang tua saya. Saya benci alat kelamin laki-laki di tubuh saya," ujar Nong Poy.

Alasan Nong Poy menjadi transgender karena ia benci memiliki tubuh laki-laki. Selama ini ia terpaksa hidup dengan identitas sebagai laki-laki. Hingga akhirnya Nong Poy menjalani operasi kelamin Gender Affirming Surgery pada usia 17 tahun. Kemudian pada tahun 2004, Nong Poy sudah memenangkan gelar Miss Tiffany Universe di usia yang ke 19 tahun.