JAKARTA - Bencana gempa bumi yang melanda Turki hingga Suria menyisakan duka yang mendalam. Puluhan ribu orang menjadi korban jiwa atas tragedi memilukan pada Senin, (6/2/23) itu.

Hal ini sontak menggerakan hati para public figure dunia, termasuk selebritis Korea Selatan.

Dilansir K-Odyssey, beberapa para selebritis asal negeri ginseng memutuskan untuk mendonasikan uang jutaan won untuk membantu korban gempa di Turki dan Suria.

Berikut ini selebritis Korea Selatan yang ikut memberi donasi untuk korban gempa di Turki:

1. Lee Hye Ri

Penyanyi sekaligus aktris Lee Hye Ri memberikan donasi senilai 50 juta won atau setara Rp600 juta untuk korban gempa Turki.

Uang tersebut langsung didonasikan Hye Ri kepada pihak UNICEF. Ia bahkan berharap, aksinya ini bisa menginspirasi banyak orang untuk berbuat serupa.

2. Yoo In Na Kemudian ada aktris Yoo In Na. Bintang drama Touch Your Heart ini memutuskan berdonasi 30 juta won atau setara dengan Rp360 juta untuk korban gempa Turki. Kabar tersebut juga dikonfirmasi agensi In Na, YG Entertainment. Ia mengatakan donasi tersebut segera diberikan pada lembaga amal, Hope Bridge. BACA JUGA:8 Artis Korea Tersandung Kasus Penyalahgunaan Propofol, Terbaru Yoo Ah In 3. Jin Young GOT7 Ada juga idol K-Pop, Jin Young GOT7 yang juga memberikan sumbangan untuk gempa Turki. Penyanyi sekaligus aktor itu diketahui memberikan 30 juta won atau setara dengan Rp360 juta untuk para korban. Uang tersebut juga langsung ia berikan kepada Save the Children, sebuah LSM internasional. 4. Shin Min Ah Terakhir, ada Shin Min Ah. Bintang drama Korea ‘Hometown Cha Cha Cha’ ini turut mengulurkan tangan untuk para korban gempa di Turki. Tak tanggung-tanggung, kekasih Kim Woo Bin ini memutuskan mendonasikan 50 juta Won atau setara dengan Rp600 juta untuk korban gempa Turki. Hal itu pun telah dikonfirmasi pihak agensi Min Ah, AM Entertainment.