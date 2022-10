DERETAN seleb Korea bermarga Roh. Nama keluarga satu ini memang tidak sepopuler Kim, Park, atau Lee yang tercatat sebagai tiga marga terbanyak di Negeri Ginseng tersebut.

Berdasarkan data Sensus Populasi dan Survei Perumahan Korea Selatan pada 2015, penduduk bermarga Roh hanya mencapai 0,63 persen dari total penduduk atau sekitar 315.439 orang. 

Nah dari jumlah itu, ternyata ada yang menjadi selebriti populer di Korea Selatan. Berikut deretan seleb Korea bermarga Roh, seperti dikutip dari berbagai sumber.

1.Roh Jeong Eui

Roh Jeong Eui memulai debutnya di dunia hiburan sebagai aktris cilik, pada 2011. Kala itu, dia berperan sebagai Han Tae In dalam drama Bachelor’s Vegetable Store yang tayang di Channel A. 

Seleb Korea bermarga Roh. (Foto: Roh Jeong Eui/Instagram/@jeongeuiyam)

Dari satu proyek, Jeong Eui kemudian membintangi sederet drama dan film. Salah satu yang melambungkan namanya adalah 18 Again, di mana dia beradu akting dengan Kim Ha Neul dan Yoon Sang Hyun. 

Setelah itu, dia membintangi drama Our Beloved Summer yang membawanya memenangkan penghargaan Aktris Pendatang Baru Terbaik dari SBS Drama Awards pada 2021. 

BACA JUGA: 7 Seleb Korea Punya Tato, Ada yang Lukis Wajah Sang Ibu di Dada

BACA JUGA: Pindah Agama, Nafa Urbach Akui Karier Terguncang: Iklan Gue Dicekal

2.Roh Yoon Seo

Nama Roh Yeon Seo dikenal luas ketika berperan sebagai Bang Young Joo, siswa SMA yang hamil di luar nikah dalam drama Our Blues. Peran itu bahkan membawanya memenangkan piala Rising Star Award dari Busan International Film Festival 2022.

Seleb Korea bermarga Roh. (Foto: Roh Yeon Seo/Instagram/@rohyoonseo) 

Dari drama itu, Yeon Seo membintangi film 20th Century Girl yang akan tayang di Netflix pada 21 Oktober 2022. Film tersebut dibintanginya bersama Kim Yoo Jung, Byeon Woo Seok, dan Park Jung Woo.

BACA JUGA: Kim Seon Ho Bakal Comeback Main Drama, Netizen Korea Bereaksi

BACA JUGA: Kenal Yesus Lewat Mazmur, Nafa Urbach Putuskan Pindah Agama

Baca Juga: Komitmen untuk Membantu Sesama, Sinarmas LDA Maritime Memberikan Donasi CSR pada Yayasan Tzu Chi Sinar Mas

3.Roh Jaewon

Seleb Korea bermarga Roh. (Foto: Roh Jaewon/Instagram/@jaewon_roh)

Seleb Korea bermarga Roh selanjutnya adalah aktor Roh Jaewon yang memulai debut aktingnya lewat film Missing Yoon. film tersebut dirilis di bioskop, pada 8 Juni silam. Dari film tersebut, dia kemudian membintangi drama Once Upon a Small Town yang tayang di Netflix, pada 5 September 2022. 

4.Roh Jong Hyun

Seleb Korea bermarga Roh. (Foto: Roh Jong Hyun/Instagram/@ro_0116)

Roh Jong Hyun memulai debutnya di dunia akting dengan membintangi drama Because This Is My First Life, pada 2017. Dia menjadi pemeran pembantu dalam drama yang juga dibintangi Lee Min Ki dan Jung So Min tersebut. Dari satu drama, dia juga membintangi serial Strangers From Hell dan He is Psychometric. 

5.Roh Haeng Ha

Seleb Korea bermarga Roh. (Foto: Roh Haeng Ha/Hancinema)

Seleb Korea bermarga Roh selanjutnya adalah aktris Roh Haeng Ha. Dia memulai debutnya di dunia akting dengan membintangi film Death Ball, pada 2018. Setahun kemudian, dia membintangi drama Nokdu Flower bersama Jo Jung Suk dan Yoon Shi Yoon.*

BACA JUGA: Rio Alief Ungkap Keinginan Istri Sebelum Meninggal Dunia

BACA JUGA: Bakal Lepas Wig, Pesulap Merah Siap Jotos Jindan di Ring Tinju