JAKARTA - Artis Prilly Latuconsina mengaku tidak pernah merayakan hari kasih sayang atau hari valentine.

Bagi Prilly, tak ada yang spesial di bulan Februari yang dikenal sebagai bulan kasih sayang itu.

"Nggak ngerayain yang gimana-gimana sih, karena aku juga nggak pernah ngerayain Valentine," kata Prilly Latuconsina di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Kendati begitu, Prilly tetap menghormati mereka yang memilih untuk merayakan hari Valentine.

"Jadi aku menghormati yang ngerayain aja," tutur Prilly Latuconsina.

Terutama ketika para penggemarnya yang memberikan cokelat sebagai simbol hari Valentine, pasti akan diterima oleh perempuan 26 tahun ini.

"Ada yang mau ngasih cokelat atau apa biasanya fans aku, itu pasti aku terima," terang Prilly Latuconsina.

Sementara itu, saat ini Prilly Latuconsina diketahui masih menikmati masa-masa kesendiriannya tanpa seorang kekasih.

Ia juga enggan buru-buru mencari pacar, pemain film Gita Cinta dari SMA ini masih ingin fokus berkarier. "Tetep belum pengin (punya pacar)," ungkap Prilly Latuconsina.

Sebagai informasi, Prilly Latuconsina sendiri pernah berpacaran dengan aktor Maxime Bouttier. Namun hubungan itu tak terjalin lama dan kandas di tengah jalan. Sebelum Maxime, Prilly Latuconsina juga sempat dikabarkan dekat dengan beberapa aktor tampan, seperti Aliando Syarief, Teuku Rassya, Al Ghazali, hingga Reza Rahadian.