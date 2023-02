JAKARTA - Kehidupan asmara Ariel NOAH pasti tak pernah lepas dari sorotan publik. Belakangan ini, dia dikabarkan menjalin kasih dengan penulis buku, Marchella FP.

Tapi apakah benar, Ariel telah melabuhkan hatinya dengan perempuan tersebut? Ketika disinggung soal hubungannya, sang pelantun Wanitaku ini menepis kabar berpacaran dengan Marchella.

"Oh itu temen lama banget, dari waktu tahun berapa itu yah" kata Ariel Noah, ditemui di acara Komunitas Best Seller GoSend, Kebayoran Baru, Kamis (10/2/2023).

Kedekatan duda satu anak itu dan Marchella tak lain karena sedang mengerjakan suatu proyek. "Jadi ada beberapa project yang dikerjain, dan sekarang juga tuh lagi ada project yang mau dikerjain."

Kendati demikian, Ariel NOAH masih enggan membocorkan proyek apa yang dia maksud. Hanya saja, Ariel memastikan dia dan Marchella bekerjasama membuat sebuah buku. "Cuman masih rahasia, buku sih yang pasti" tuturnya. BACA JUGA:Tampan dan Berkulit Kencang di Usia 53 Tahun, Ini Rahasa Thomas Djorghi BACA JUGA:Pilih Childfree, Terkuak Curhatan Lawas Gita Savitri Ingin Punya 2 Anak Sebagai informasi, Marchella FP adalah seorang penulis buku Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI). Isu kedekatannya dengan Ariel NOAH bermula dari beredar video yang memperlihatkan keduanya kepergok jalan bareng. Tak sampai disitu saja, Marchella juga dikabarkan sempat menemani Ariel saat manggung di kawasan Senayan. Video kebersamaan mereka beredar di media sosial dan memicu dugaan mereka menjalin asmara.