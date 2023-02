JAKARTA - Sezairi, Aisha Retno, Aruma dan Jaz memeriahkan showcase Yang Tau Tau Aja di MBloc, Jakarta Selatan. Event ini juga dihelat Sony Music Entertainment Indonesia merayakan album SOS dan single ‘Kill Bill’ dari SZA.

Panggung musik juga dimeriahkan oleh penampilan kolaborasi dari Jesenn, Aziz Hedra dan Mea Shahira, yang dipandu oleh DJ Ananta Vinnie secara intimate. Acara ini dipandu oleh Akbarry.

Sezairi membawakan beberapa lagu khas miliknya yang santai dan cocok untuk memaksimalkan suasana malam, termasuk single hit nya ‘It’s You’. Ketika membawakan Its You, memasuki verse kedua, tiba-tiba Kaleb J naik kea tas panggung dan menyanyikan kelanjutannya. Sontak penonton pun mendadak makin riuh melihat penampilan tersebut.

Setelah Sezairi ada Aruma yang baru merilis satu lagu tapi sudah berhasil meraih 17 juta pendengar. Selain ‘Muak’, Aruma juga membawakan beberapa cover lagu lain yang membuat pengunjung turut karaoke. Baik Sezairi dan Aruma juga menyuguhkan penampilan spesial, eksklusif memberikan lagu yang belum dirilis untuk diperdengarkan kepada penggemar yang datang.

Jaz hadir dengan pesona pop miliknya. Membawakan lagu mulai dari ‘Kasmaran’, ‘Dari Mata’, hingga lagu terbarunya yang baru rilis, ‘Move On Tutorial’. Sebelum Aisha Retno tampil, ada sedikit selebrasi atas prestasi dan pencapaian karya bagi para penampil malam itu.

Penghargaan dari Sony Music Entertainment Indonesia yang ditandai secara simbolis dengan penyerahan plakat dilakukan langsung oleh Muhammad Soufan Pres Dir Sony Music Entertainment Indonesia (SMEI). Penghargaan yang dicapai antara lain adalah 4 Times Platinum atas single It’s You dari Sezairi, Gold untuk single W.H.U.T. dari Aisha Retno, 7 times Platinum untuk album Transisi dan Sinergi dari Jaz dan most stream single by a new comer untuk Aruma.

Mengakhiri sesi penampilan tunggal malam itu , oleh Aisha Retno tampil memukau dengan beberapa lagu cover pilihannya, serta tentunya hit single nya ‘W.H.U.T’.

