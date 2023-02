LOS ANGELES - Taylor Swift menorehkan prestasi dalam ajang Grammy Awards 2023. Kali ini, Taylor Swift meraih piala Grammy dalam kategori Video Musik Terbaik di All Too Well: The Short Film.

Dikutip dari Grammy, Senin (6/2/2023) Swift menjadi artis pertama yang memenangkan kategori tersebut dengan kredit penyutradaraan tunggal untuk video musik yang diproduksi mereka sendiri.

Meskipun saat penerimaan penghargaan ini Swift tidak ada di sana. Penerimaan penghargaan tersebut kemudian diwakilkan oleh produser videonya, Saul Germaine, untuk menyampaikan pidato singkat dan manis berisi ucapan terima kasih kepada Swift serta tim video dan dua bintang, Sadie Sink dan Dylan O'Brien.

“Merupakan suatu kehormatan luar biasa untuk menceritakan kisah ini dengan Anda," kata Germaine.

Ini memang bukan yang pertama kalinya Swift memboyong piala Grammy. Wanita berumur 33 tahun ini, telah mengantongi 12 piala Grammy sepanjang karirnya.

Nama Swift sudah tidak asing lagi sebagai pembuat sejarah Grammy, Swift menjadi artis wanita pertama yang memenangkan Album Of The Year Grammy yang bergengsi sebanyak tiga kali pada tahun 2021, dengan kemenangannya atas album Folklore.

Hal ini juga bukan kemenangan pertamanya dalam kategori Video Musik Terbaik, karena sebelumnya ia memenangkan penghargaan untuk "Bad Blood" pada tahun 2016. Adele, BTS, Doja Cat, Kendrick Lamar, dan Harry Styles juga menjadi nominasi lain dalam kategori Video Musik Terbaik tahun ini. Grammy Awards ke-65 ini digelar di Crypto.com Arena, Los Angeles dan dipandu oleh Trevor Noah, yang telah dipercaya menjadi pembawa acara Grammy Awards selama 3 tahun berturut-turut.