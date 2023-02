JAKARTA - Selalu ada cerita tentang kehidupan makhluk lain di tiap rumah dan bangunan. Kali ini, Jero Podcast Semedi menampilkan pengalaman mistis yang dialami Nanda dalam cerita horor di kampus.

Perempuan ini dikenal karena kecintaannya pada dunia mistis dan sebuah peristiwa yang membuat namanya viral. Dalam podcast ini, dia tidak hanya akan menceritakan hal di balik usernamenya, namun juga pengalaman horor di kampus.

Nanda mengaku, pernah mendengar suara tangis perempuan di dalam kelas, pukul 12.00 WIB. Suara tangisan itu, menurutnya, juga didengarkan seluruh mahasiswa termasuk dosen di dalam kelasnya.

Lalu siapa sebenarnya perempuan itu? Dan bagaimana dia bisa ada di dalam kelas tersebut? Cerita horor kampus yang dialami Nanda ini bisa didengarkan di Jero Podcast Semedi di RCTI+, pada 9 Februari 2023, pukul 20.00 WIB. Jangan sampai ketinggalan ya!

