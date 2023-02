JAKARTA - Sebagai rumah musik dangdut, Road to Kilau Raya (RTKR) MNCTV akan kembali menyuguhkan hiburan pada pecinta dangdut Tanah Air.

Kali ini, RTKR MNCTV yang tour dari kota ke kota setiap bulannya bakal menyambangi Purworejo, Jawa Tengah.

Diketahui, RTKR nantinya akan tayang secara langsung pada hari Sabtu, 11 Februari 2023 pukul 21.00 WIB. Deretan artis-artis yang akan tampil nanti pun sudah siap untuk menghibur warga di alun-alun Purworejo nantinya.

Deretan atris ibu kota yang akan turut meramaikan RTKR Jember nanti seperti Armada, Iis Dahlia, Difarina Indra, Filla Thalia, Nayunda, Syahiba Saufa, Astra KDI, Hayati dan performance dari N Lions, Penari Dolalak, penari topeng ireng dan aksi spektakuler dari master Limbad . Selain itu, RTKR Purworejo nantinya akan dipandu oleh host ternama yaitu Robby Purba juga Nita Gunawan.

Jangan lupa untuk menyaksikan Road to Kilau Raya MNCTV Purworejo, yang akan tayang secara langsung pada hari Sabtu, 11 Februari 2023 pukul 21.00 WIB.

Saksikan terus program-program MNCTV dengan kualitas gambar bersih dan suara jernih di kanal digital MNCTV, Jakarta 28 UHF, Bandung 41 UHF, Surabaya 41 UHF, Yogyakarta 41 UHF, Surakarta 41 UHF, Semarang 45 UHF. Scan ulang sesuai dengan kanal masing-masing kotamu, serta gunakan Set Top Box yang terverifikasi.

Ikuti akun TikTok dan Instagram @officialmnctv untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik seputar program-program MNCTV. Seluruh program-program MNCTV bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.

Baca Juga: New Year New You rayakan tahun yang baru dengan tubuh sehatmu

Baca Juga: Ikut Acara Offline BuddyKu Fest, Cara Jadi Content Creator Handal Zaman Now!

Follow Berita Okezone di Google News

(CLO)