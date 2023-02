JAKARTA - Thomas Djorghi masih terlihat awet muda meski usianya sudah 53 tahun. Ketampanannya itu membuat banyak orang penasaran tentang rahasia di balik kulitnya yang tampak kencang dan mulus.

Thomas Djorghi menjelaskan bahwa rahasia kulit mulusnya itu ternyata tak terlepas dari faktor keturunan dimana kedua orangtuanya juga memiliki kulit yang mulus dan terlihat awet muda meski sudah berusia lanjut.

"Ya saya bersyukur banget sih dianugerahkan kulit yang nggak bermasalah, mungkin keturunan juga sih emang, papa dan mama saya kan usianya juga lanjut tapi masih kelihatan muda, jadi kayak saya,"kata Thomas Djorghi di kawasan Sarinah Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2023).

Thomas menyebut bahwa usia tak menghalanginya untuk terus tampil energik dan memiliki wajah rupawan. Kakak Sultan Djorghi ini pun memiliki senjata ampuh untuk tetap terlihat awet muda, yakni selalu menerapkan cara berpikir bahwa dirinya harus tetap berjiwa muda.

"Walaupun udah 50-an tapi ya energi saya masih muda. Kadang lupa sama usia saya. Itu menstimulasi otak juga. Kalau kita pikir tua tua tua, nanti muka cepat tua juga,"ungkapnya. Mengenai perawatan kulit wajahnya, Thomas tak mau mengikuti tren yang sedang booming, mencoba berbagai macam perawatan seperti botox. Bahkan, pelantun Sembako Cinta itu mengaku takut disuntik. "Saya anti botox, anti yg namanya suntik. Alami aja. Saya takut yang apapun namanya jarum, saya kabur," imbuhnya.