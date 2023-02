JAKARTA - Terdapat 4 artis tanah air yang tinggal di Turki selama bertahun-tahun. Artis tanah air ini memutuskan pindah ke Turki setelah menikah dengan suaminya yang berasal dari Turki.

Kehidupan mereka terlihat sangat bahagia. Terutama setelah mereka memiliki anak dan tinggal di rumah mewah. Beberapa artis tanah air yang tinggal di Turki kebanyakan datang dari kalangan penyanyi ternama tanah air.

Siapa saja 4 artis cantik tanah air yang tingga di Turki saat ini? Berikut Okezone merangkumnya untuk Anda.

1. Siti Liza

Pedangdut asal Sumatera Barat, Siti Liza, menikah dengan pria asal Turki bernama Turgut Kale pada 2019. Siti Liza bertemu dengan suaminya itu saat sedang berlibur ke Istanbul bersama teman-temannya.

“Waktu itu aku pertama kali main ke Turki tahun 2017 sama temen-temenku. Kita 10 hari disini kan. Tapi waktu di Istanbul ketemu sama dia nih.” ujar Siti Liza melalui kanal Youtube Cerita Untungs, Rabu, 3 November 2021.

Pernikahan keduanya melahirkan seorang putri bernama Zara Aisha Kale. Siti Liza melahirkan anak perempuannya secara Caesar di Turki.

2. Cinta Penelope Artis tanah air yang tinggal di Turki selanjutnya adalah Cinta Penelope. Mantan pelantun Keong Racun ini memutuskan menikah dengan pria Turki pada Maret 2018. Cinta sendiri mengaku sudah tinggal di Turki selama 5 tahun. “Udah lima tahun, tapi nikahnya 2 tahun.” kata Cinta Penelope pada unggahan video Youtube saat bertemu dengan Feni Rose, Sabtu, 17 Juni 2022. Cinta menceritakan awal bertemu dengan suaminya karena dikenalkan oleh teman kerjanya di Turki. “Cin lu sendiri mulu. Abis itu dikenalin sama dua orang. Terus umroh sama mama, minta sama mama biar dapat jodoh yang baik. Abis dari umrah ke Turki. Terus aku liatin fotonya sama mama, mama nunjuk yang ini.” jelas Cinta Penelope kepada Feni Rose. 3. Isti Al Qadri Youtuber sekaligus influencer asal Tanjung Pinang, Isti Al Qadri, juga menikah dengan pria asal Turki. Isti Al Qadri bertemu dengan suaminya melalui media sosial. Keduanya memutuskan menikah pada tahun 2018. "Pertama kita kenalnya via online. Awalnya kita biasa aja sih kayak temenan. Tapi semakin hari kita kayak nyambung gitu." jelas Isti Al Qadri melalui kanal Youtube Cerita Untungs, Sabtu, 20 November 2021. 4. Siti KDI Selanjutnya ada Siti KDI pedangdung asal Indonesia yang tinggal di Turki. Siti KDI menetap di turki setelah menikah dengan sang suami yang bernama Cem Junet Peerk pada 2011. “Pokoknya umur 30 harus kawin nih. Gak tau sama siapa jodohnya. Eh, nggak taunya ketemu sama orang turki itu. Dia juga ada rencana menikah.” ungkap Siti KDI melalui kanal Youtube Sule Production, Selasa , 15 Februari 2022.