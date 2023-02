JAKARTA - Ganindra Bimo punya pengalaman yang berkesan ketika di London, Inggris. Kala itu, dia sedang dalam proses syuting film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang (JJJLP).

Adapun salah satu kejadian yang cukup menarik dan mengejutkan bagi Bimo, yakni ketika dirinya hampir ditangkap polisi setempat karena ketahuan tengah foto-foto di jalanan london.

"Gue hampir ditangkap polisi gara-gara gue foto-foto jalan. Karena mas Angga (sutradara) nyasar. Jadi dia nyasar pas mau reading. Terus dikirim shareloc dari produser kami tapi ternyata salah," tutur Ganindra Bimo dalam keterangan resminya, Kamis (9/2/2023).

Rupanya, di lokasi tersebut ada polisi yang berjaga. Pria kelahiran 29 Maret 1987 itu pun takut polisi setempat mencurigainya berbuat kriminal, karena penampilan Bimo yang bertato dan tidak memakai alas kaki alias nyeker di jalanan.

"Gue keluar dari tempat nginepnya, gue foto-foto gitu, ternyata di depan situ ada polisi ngetem. Gue disangka kayak jual narkoba kali ya. Kan gue tatotan, nyeker, gue enggak pakai sepatu pas gue keluar foto-foto gitu," tambahnya.

Sesaat kemudian, Bimo tentang Polisi yang mencurigainya sebagai pelaku kriminal pun terjadi. Suami Andrea Dian itu mengaku sangat panik hingga hampir menangis karena nyaris ditangkap polisi. "Udah mau diborgol gue! Udah mau nangis gue, itu gue mau nangis karena kebodohan sendiri," ungkap Bimo. Sebagai informasi, film Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang (JJJLP) merupakan sekuel dari film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKTCHI). Film JJJLP yang sudah tayang sejak tanggal 2 Februari 2023 tersebut mengisahkan tentang drama keluarga mendalam yang menyentuh hati. Di film ini, Ganindra Bimo dipercaya mengisi peran sebagai Jem, kekasih Aurora (Sheila Dara) yang merupakan tokoh utama dalam film tersebut. Ia digambarkan sebagai pria yang toxic dan manipulatif.