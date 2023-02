JAKARTA - Ruben Onsu sempat melayangkan somasi terbuka terhadap pihak manapun yang tega melontarkan hujatan serta fitnah kepada putranya, Betrand Peto. Melalui akun Instagramnya, ia bahkan tak segan membawa hal itu ke ranah hukum, jika para penyebar fitnah itu tidak segera menghapus informasi hoax soal putranya.

Akan tetapi, baru-baru ini Ruben mendapatkan informasi yang mengejutkan terkait sosok yang ada di balik kemunculan akun YouTube yang memfitnah putranya. Nahasnya, ia mengetahui bahwa sosok di balik akun YouTube tersebut adalah salah satu orang besar.

"Lebih mengejutkan lagi, channel ini itu di bawah naungan orang besar," kata Ruben di acara Brownis.

Meski begitu, suami Sarwendah ini tak mengungkap secara jelas siapakah orang yang dimaksud. Berasal dari kalangan selebriti atau justru rival bisnisnya.

Kendati demikian, Ruben sempat memberikan penegasan dalam acara tersebut. Sebab, ia meyakini bahwa orang tersebut akan menonton acaranya.

Apalagi, orang tersebut kerap kali terlihat memantau setiap unggahan Ruben di Instagram Story.

"Selama saya masih ada, selama saya masih bernapas, sampai ketemu sama saya nanti ya," tegasnya.

"Dia pasti nonton gue karena gue udah perhatiin, gue tiap upload story, dia pasti mantau terus," sambungnya.

Sementara itu, Ruben juga sempat mengatakan bahwa dirinya juga bisa bertindak lebih gila dari apa yang biasa dilakukan oleh Nikita Mirzani. Mengingat, sesuatu yang dibelanya tersebut adalah keluarganya sendiri. "Makin banyak yang begini ya, lo belum tahu mulut gua. Lo pada lihat Nikita Mirzani syaraf, gua lebih gila darinya!," bebernya. "Lo udah nyenggol keluarga gue dan apa salahnya anak ini, apa yang baik itu karena itu kan potongan-potongan gambar yang diambil terus dia menggiring ke arah negatif," pungkasnya.