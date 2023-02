JAKARTA - Beberapa artis terkena tipu investasi Indosurya. Investasi bodong Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya sendiri bahkan merupakan kasus penipuan terbesar di Indonesia dengan total kerugian nasabah mencapai Rp106 triliun.

Skema investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 10 persen per tahun itu rupanya membuat beberapa artis Tanah Air ikut menginvestasikan penghasilan mereka ke KSP Indosurya. Sayangnya, mereka harus menelan kecewa akan hal tersebut.

Berikut, deretan artis yang kena tipu investasi Indosurya:

1. Anya Dwinov

Deretan artis yang kena tipu investasi Indosurya (Anya Dwinov/foto: Instagram)

Artis senior Anya Dwinov merupakan salah satu korban dari kasus penipuan KSP Indosurya. Tak main-main, bintang sinetron Kumpul Bocah dan Tersanjung 6 ini bahkan merugi hingga Rp5,3 miliar.

Anya sendiri mengaku bahwa uangnya sempat dikembalikan oleh Indosurya dengan melakukan cicilan empat kali. Nahasnya, nominal uang yang dikembalikan dalam skema cicilan kurang lebih hanyalah sebesar Rp2,9 juta.

2. Chef Arnold Poernomo Deretan artis yang kena tipu investasi Indosurya (Chef Arnold/foto: Instagram) Chef Arnold Poernomo juga menjadi salah satu korban dalam KSP Indosurya. Namun, bukan dirinya yang menginvestasikan uang puluhan miliar ke Indosurya, melainkan anggota keluarganya. Juri Master Chef Indonesia ini mengaku hanya diminta bantuan untuk mengurus kasus penipuan investasi tersebut. Bahkan ia akhirnya mengatakan bahwa salah satu korban ada yang sempat disomasi lantaran dianggap mencemarkan nama baik serta fitnah pada Indosurya. 3. Patricia Gouw Deretan artis yang kena tipu investasi Indosurya (Patricia Gouw/foto: Instagram) Model yang baru saja menggelar pesta pernikahan di Bali, Patricia Gouw, juga menjadi korban penipuan KSP Indosurya. Ia bahkan mengaku sempat menginvestasikan uangnya sebesar Rp2 miliar pada April 2022 lalu. Menariknya, ia diketahui sempat memantau jalannya sidang terhadap Henry Surya pada 24 Januari 2023 kemarin. Bahkan, ia hanya mengaku tak bisa berkata-kata saat mengetahui bahwa Henry divonis bebas atas kasus tersebut.