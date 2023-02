JAKARTA - Indonesia patut berbangga hati. Pasalnya ada lebih dari tiga artis yang mampu masuk ke dalam industri perfilman Hollywood.

Bakat akting yang dimiliki para aktor dan aktris ini, memang tak perlu lagi diragukan. Mengingat, mereka sudah lebih dari satu kali bermain dalam film Hollywood.

Berikut, artis Indonesia yang mendunia usai tampil di film Hollywood:

1. Yayan Ruhian

Penampilan Yayan Ruhian di film The Raid dan juga Merantau, membuat sosoknya dilirik oleh perfilman Hollywood. Sejumlah tawaran film Hollywood bahkan sempat diambil olehnya.

Sebut saja, Star Wars: The Force Awakens, Beyond Skyline, sampai John Wick: Parabellum.

2. Cecep Arif Rahman

Sama seperti Yayan Ruhian. Cecep Arif Rahman juga ikut terlibat dalam film Star Wars: The Force Awakens. Sebelumnya, ia mulai dilirik oleh industri perfilman Hollywood lantaran penampilannya di Merantau.

Bukan cuma satu film Hollywood. Cecep juga sempat tampil dalam film John Wick Parabellum.

3. Iko Uwais

Suami dari Audy Item, Iko Uwais diketahui merupakan seorang atlet pencak silat Berkat penampilannya di film Merantau, namanya semakin melambung tinggi hingga mendapatkan cukup banyak tawaran dari industri perfilman Hollywood.

Diantaranya, Man of Tai Chi, Star Wars: The Force Awakens, Stuber, hingga Snake Eyes: G.I Joe Origins.

4. Joe Taslim

Aktor Joe Taslim tampaknya menjadi artis yang paling sering muncul di perfilman Internasional. Ia diketahui sempat tampil di berbagai film Hollywood, mulai dari Fast and Furious 6, dan juga Star Trek Beyond.

Terbaru, ia sempat tampil di film mortal Kombat pada 2021. Ia diketahui berperan sebagai Sub Zero.

5. Christine Hakim





Baru-baru ini, Christine Hakim terlihat tampil dalam sebuah series berjudul The Last of Us yang tayang di HBO. Dalam serial The Last of Us, Christine Hakim didapuk untuk berperan sebagai seorang ilmuwan dari Indonesia.





Sebelumnya, artis 66 tahun ini juga sempat tampil di film Eat, Pray, Love. Ia tampil sebagai Wayan yang merupakan sahabat dari Gilbert yang diperankan Julia Roberts.





6. Cinta Laura







Artis Cinta Laura sepat terlibat dalam film Amerika yang bekerjasama dengan Indonesia, yakni After the Dark. Bintang Harry Potter, Bonnie Wright bahkan ikut tampil dalam film tersebut.





Tak lama, ia juga mendapatkan kembali tawaran untuk bermain dalam film Hollywood. Diantaranya Nanny Surveillance, The Ninth Passengers, T.A.R, sampai Resident Evil Vendetta.