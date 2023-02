JAKARTA - Raissa Ramadhani kembali menuai prestasi lewat lagu Berpisah Lebih Indah. Lagu tersebut berhasil meraih 3 juta stream dalam platform musik Spotify.

Bagi Raisa prestasi ini membuat dirinya semangat berkarya dan berkarier di belantika musik Indonesia. Lewat akun Instagram, Raissa mengucapkan rasa bangga akan pencapaian tersebut.

"Berpisah Lebih Indah sudah 3 juta streams di spotify!!! terimakasih untuk semuanya yang terus menemani aku di perjalanan #BerpisahLebihIndah ini.. 🥹 thankyou soo much," ujarnya.

Ia juga mengucapkan rasa terima kasih kepada para penggemar dan pecinta musik Tanah Air. Dirinya tak percaya capaian ini bisa memuaskan penggemarnya.

"Aku senang sekali, aku bersyukur banget ternyata ada 3 juta orang yang mau mendengarkan lagu ini hahahaha, mungkin menurut beberapa orang ini pencapaian yang belum seberapa, tapi buat aku ini salah satu pencapaian yang aku banggain banget," jelasnya.

Dirinya juga semakin yakin dan konsisten berkarya. Angka dan capaian ini membuatnya semakin teguh untuk menjadi penyanyi top Indonesia.

"Buat aku, angka ini adalah bagian dari proses aku, penyemangat aku. untuk bisa terus konsisten bermusik dan memberi karya yang nanti akan kita nikmati bareng-bareng," tutup Raissa.

(aln)