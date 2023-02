JAKARTA - Penyanyi dangdut Clara Gopa mendadak menjadi sorotan usai menggelar aksi 'dangdutan' di Pasar. Menariknya, ia tampak bernyanyi dengan diiringi sound system dari gerobak dangdut dorong, atau yang dikenal dengan istilah orkes gerobak dangdut.

Mantan personel Duo Semangka itu diketahui menggelar aksinya di Pasar Bunga, Rawa Belong, Jakarta Barat, pada Rabu, 8 Februari 2023 kemarin. Sontak aksinya mengundang perhatian warga yang langsung mengerumuni.

Menariknya, para warga bukan hanya mengerumuni untuk mengabadikan momen. Beberapa diantaranya juga ikut bernyanyi dan berjoget dengan sang biduan.

"Ini perdana banget buat Clara, tapi senang banget sih karena antusias masyarakat di pasar benar-benar pengin joget," ujar Clara Gopa kepada awak media belum lama ini.

Â

Pada kesempatan itu, Clara tampak mengungkapkan perbedaan bernyanyi atas panggung megah dan di tengah pasar. Ia bahkan menyebut bahwa ada sensasi yang berbeda ketika menghibur masyarakat di Pasar.

"Banyak perbedaan pastinya apalagi nggak ada latihan dulu, akhirnya aku berusaha percaya diri dan ngalir aja pas nyanyi di pinggir jalan. Ya kayak ngamen gitu dah pikiran aku cuma ngamennya promosi, bukan cari duit," jelasnya.

Baca Juga: New Year New You rayakan tahun yang baru dengan tubuh sehatmu

Baca Juga: Ikut Acara Offline BuddyKu Fest, Cara Jadi Content Creator Handal Zaman Now!

Follow Berita Okezone di Google News

Sementara itu, penampilan Clara di Pasar Bunga Rawa Belong merupakan rangkaian dari roadshow Pekan Gembira Raya yang akan berlangsung pada 17, 18, hingga 19 Februari 2023 mendatang di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta Utara. Nantinya, Clara Gopa juga akan tampil dalam pagelaran tersebut sebagai pengisi acara dan juga MC. "Tampil juga nanti, aku hari pertama cuma hari ke dua dan tiga Clara jadi MC. Karena yang dicari orang Jawa penyanyi dangdut," tandasnya.