JAKARTA - Awkarin membahas pernikahan berbeda agama di akun Instagram miliknya. Dalam pembahasan tersebut, Awkarin membawa perspektif mazhab yang memperbolehkan pernikahan beda agama.

"Saat ini, sudah tidak bisa dipungkiri lagi banyak orang yang menjalin hubungan beda agama. Di negara yang menganggap hal tersebut tabu seperti Indonesia, tentu saja banyak halangan yang dialami oleh mereka," caption Awkarin di akun Instagram miliknya.

"Mulai dari pertentangan keluarga sampai teman dan sahabat sendiri. Apalagi kalau pemuka agama masing-masing bilang bahwa menjalin hubungan beda agama itu tidak boleh. Mereka bisa apa? Kalau memang sudah cinta, apakah harus dipisahkan?," jelasnya.

Awkarin sebenarnya jika opini pribadinya sepakat pernikahan beda agama tak masalah. Hal yang menjadi pertentangan adalah membawa agama dan mazhab.

"When Alquran says no, our opinions do not matter. Kalau kita memilih melakukan hal diluar ajaran Allah ya itu hak setiap orang, tapi jangan sekali-sekali menjustifikasi tindakan kita dengan menentang ajaran Allah. Jadi jangan menyebarkan isu yang kita tidak tahu betul dalilnya. Jangan mengajak orang beramai-ramai membenarkan perbuatan yang dilarang ajaran Allah. Postingan ini sangat misleading," ujar Olvah Bwefar Alhamid.

"Woaah bahaya ini bawa-bawa mazhab tapi tidak dicantumkan sama halnya? Asbun gak seeeh😅 intinya yah mba rin klo dalam Alquran sudah bilang tidak yah tidak mau cinta sekali atau sayang sekali, tapi kalau sudah yang namanya tidak seiman mending tinggalkan. Hidup kita ini sebagai seorang Muslim harus berdasarkan Alquran dan hadis-hadis Rasulullah bukan perasaan manusianya😌,” ujar netizen lainnya.

