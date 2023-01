JAKARTA - Influencer Awkarin baru-baru ini mengunggah sebuah video di akun Instagramnya. Dalam unggahannya, ia tampak men-stitch konten video milik seorang wanita yang tengah mempersiapkan bekal untuk suaminya.

Menyadari bahwa dirinya tak memiliki suami, pemilik nama asli Karin Novilda ini lantas memilih untuk menyiapkan makanan bagi peliharaannya. Bahkan, ia tak ragu untuk menyebut jika dirinya hampir saja memiliki suami.

"Siapin bekal anjing, karena aku gak punya suami. Hampir punya suami tapi gak jadi," kata Karin dalam video tersebut.

"Anjing, sayang haha," sambungnya, saat melihat anjing peliharaannya lahap menyantap makanan buatannya.

Unggahan perempuan 25 tahun ini sontak ramai dikomentari oleh para netizen. Bahkan tak sedikit yang tertawa melihat candaan gelap dari mantan kekasih Gangga tersebut.

"Dark banget," kata mariya***.

"Emosinya dapet," timpal mourin***.

"HAMPIR PUNYA SUAMI," lanjut andir***.

"'Hampir punya suami tp gajadi' wakakaka ngakakk," ucap anisah***.

"mau ketawa tapi dark bgt," sambung wan***.

Sebagaimana diketahui, Awkarin memang sempat dilamar oleh kekasihnya yakni Gangga Kusuma dalam perayaan ulang tahunnya yang ke-24 pada 29 November 2021 lalu. Sayangnya, momen indah tersebut nyatanya hanyalah sebuah prank belaka.

Nahasnya, Awkarin yang mengira bahwa Gangga serius melamarnya sudah sempat menjalani fitting baju. Sampai akhirnya ia menyadari bahwa dirinya terlalu bodoh untuk mempercayai hal tersebut.

"Nggak usah nyari-nyari penyakit dengan balikan sama mantan. Nggak usah ngepost kalo dilamar, bisa jadi itu cuma prank. Nggak usah nangis kalo udah kejadian. Salah sendiri. Tolol," kata Karin.

"Antara terlalu baik atau emang tolol aja. Terlalu terbuai dengan kisah-kisah cinta, lalu beranggapan it’s gonna be your story someday soon. Turns out I'm just stupid," sambungnya lagi.