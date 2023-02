JAKARTA - Violenzia Jeannette sedang menjalin hubungan asmara dengan aktor Marcellino Lefrandt. Sama-sama pernah gagal membina rumah tangga, kini keduanya kembali membuka hati.

Wanita yang akrab disapa Vio itu mengungkap perjalanan asmaranya dengan Marcellino lewat konten youtube di akun pribadinya. Mereka menceritakan awal mula perkenalan mereka hingga akhirnya memutuskan berpacaran.

Ditengah bincang-bincang santai itu, Marcellino sempat menyinggung soal perbedaan keyakinan di antara mereka, yang juga sempat dipertanyakan oleh netizen. Vio diketahui baru saja memutuskan untuk memeluk agama Islam sementara Marcellino merupakan penganut agama Katolik.

Vio menyadari bahwa keyakinan menjadi suatu hal yang sensitif. Terlebih lagi, dirinya baru saja melaksanakan ibadah umrah sehingga netizen berharap Vio semakin teguh terhadap keyakinan yang dianutnya itu sampai akhir hayat.

"Sebenarnya masalah agama itu agak sensitif karena kemarin kan aku baru pulang umroh, banyak banget yang khawatir, karena aku mualaf sebelumnya menganut Kristen, keluargaku masih Kristen semuanya. Aku tau mereka peduli sama aku, dan maunya aku tetap sama satu Tuhan sampai aku mati,"ucap Violenzia Jeanette, dikutip dari konten YouTubenya, Sabtu (4/2/2023).

Vio pun menegaskan bahwa tak pernah terbersit dalam pikirannya untuk kembali ke kepercayaan yang dulu dianutnya. Bahkan, Vio membeberkan jika saat dirinya pergi umrah, Marcellino yang kala itu sudah menjadi kekasihnya, mendukung dan mendoakan agar perjalanannya lancar.

“Aku juga gak ada kepikiran untuk balik ke agama aku yang lama, begitupun kamu juga gak pernah buat narik aku ke agama kamu kan, aku salat depan kamu, waktu aku umrah kan kita udah pacaran. Kamu bener-bener welcome banget dan kamu full support,”ujar Vio.

Vio mengatakan bahwa hubungan yang dijalaninya bersama Marcellino berlandaskan dengan toleransi yang tinggi, terutama urusan kepercayaan masing-masing.

“Kita toleransi agamanya sangat tinggi karena dari awal we know, kita sama-sama udah pacaran yang dewasa,” sambungnya.

Baik Vio maupun Marcellino sudah memahami resiko hubungan yang dijalaninya itu sejak lama dimana keduanya memiliki perbedaan yang mungkin saja suatu saat nanti menjadi penghalang untuk bersatu.

"Kita udah tau resikonya dari awal. Kalau hubungan ini dilandaskan oleh beda agama. One day kita kalau misalnya ingin ke jenjang yang lebih serius,kita gak bisa lanjut dan harus berakhir karena kita beda agama, kita akan mengakhiri semua ini dengan baik-baik,” tutur Vio.

Apapun yang terjadi nanti, Vio dan Marcellino memilih untuk fokus menjalani hubungan yang terjadi saat ini dengan saling mendukung dan membahagiakan satu sama lain.

“Kita sudah punya kesepakatan kan kalau apapun yang terjadi for now, kita cuma mau happy, mau bahagia, we complete each other, i need someone like you,”ujar Vio.