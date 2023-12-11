Marcelino Lefrandt Bintangi Film Indonesia Dari Timur, Optimis Sepak Bola Papua Semakin Maju

JAKARTA - Aktor kawakan Marcelino Lefrandt berkesempatan membintangi film 'Indonesia Dari Timur' garapan sutradara Ari Sihasale. Dia pun antusias ketika pertama kali mendapat tawaran untuk bermain dalam film ini.

"Kenapa saya ambil peran ini karena karakter saya disini berbeda, kedua saya sangat tertarik ingin bertemu adik adik ini, karena mereka potensi negara kita di bidang sepak bola, mereka bisa bergerak dibidang atlet dan mereka juga bisa menjadi aktor," ujar Marcelino dalam jumpa persnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Marcel juga mengaku kagum dengan talenta anak muda Papua yang bisa menguasai berbagai bidang.

Sebab, film ini melibatkan belasan pemain muda Papua yang tergabung dalam sebuah sekolah sepak bola. Mereka juga dilatih mengasah bakat aktingnya sebelum menjalani proses syuting.