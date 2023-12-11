Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Marcelino Lefrandt Bintangi Film Indonesia Dari Timur, Optimis Sepak Bola Papua Semakin Maju

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |10:40 WIB
Marcelino Lefrandt Bintangi Film <i>Indonesia Dari Timur</i>, Optimis Sepak Bola Papua Semakin Maju
Marcelino Lefrandt bintangi film 'Indonesia Dari Timur' (Foto: Instagram/marcelinolefrandt)
A
A
A

JAKARTA - Aktor kawakan Marcelino Lefrandt berkesempatan membintangi film 'Indonesia Dari Timur' garapan sutradara Ari Sihasale. Dia pun antusias ketika pertama kali mendapat tawaran untuk bermain dalam film ini.

"Kenapa saya ambil peran ini karena karakter saya disini berbeda, kedua saya sangat tertarik ingin bertemu adik adik ini, karena mereka potensi negara kita di bidang sepak bola, mereka bisa bergerak dibidang atlet dan mereka juga bisa menjadi aktor," ujar Marcelino dalam jumpa persnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Marcel juga mengaku kagum dengan talenta anak muda Papua yang bisa menguasai berbagai bidang.

Sebab, film ini melibatkan belasan pemain muda Papua yang tergabung dalam sebuah sekolah sepak bola. Mereka juga dilatih mengasah bakat aktingnya sebelum menjalani proses syuting.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/33/2985477/sempat-main-film-bareng-marcelino-lefrandt-kenang-sosok-donny-kesuma-01PK3PGFZD.jpg
Sempat Main Film Bareng, Marcelino Lefrandt Kenang Sosok Donny Kesuma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/11/33/2844332/soal-balikan-dengan-mantan-marcelino-lefrandt-enggak-dulu-ya-slX6U84ed4.JPG
Soal Balikan dengan Mantan, Marcelino Lefrandt: Enggak Dulu Ya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/10/33/2843807/bukan-perbedaan-agama-ini-alasan-marcelino-lefrandt-dan-violenzia-jeanette-putus-NkYwHAvTUR.jpg
Bukan Perbedaan Agama, Ini Alasan Marcelino Lefrandt dan Violenzia Jeanette Putus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/05/33/2841464/marcelino-lefrandt-dan-violenzia-jeanette-putus-karena-beda-agama-fddlLx3JvQ.jpg
Marcelino Lefrandt dan Violenzia Jeanette Putus, Karena Beda Agama?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/29/33/2821863/jawaban-marcelino-lefrandt-dan-violenzia-jeanette-setelah-disebut-bucin-seperti-thofu-2yuvwWx9lD.jpg
Jawaban Marcelino Lefrandt dan Violenzia Jeanette setelah Disebut Bucin seperti Thofu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/28/33/2805051/beda-agama-marcelino-lefrandt-dan-violenzia-jeanette-bicara-kesiapan-nikah-bMABfmAHEB.JPG
Beda Agama, Marcelino Lefrandt dan Violenzia Jeanette Bicara Kesiapan Nikah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement