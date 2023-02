BOGOR - Catatan Akhir Sekolah The Series berhasil meraih 1.774.993 penonton per 1 Februari 2022. Pencapaian yang cukup besar tersebut, membuat jajaran pemain dan sebagai kru mengadakan selebrasi bertajuk Road To School di SMK Taruna Terpadu 1, Kabupaten Bogor.

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 2 Februari 2023 ini diisi dengan talkshow bersama Pandu Birantoro selaku produser, serta Mushofi sebagai Head of Marketing Communication Vision+. Beberapa pemeran utama dalam series ini, seperti Arya Mohan, Dhirgham Prabasworo, Sarah Beatrix, hingga Kaçamelyv Prakaça juga ikut hadir untuk memeriahkan acara ini.

"Jadi ini adalah rangkaian dari campaign kita offline road show ke sekolah-sekolah dan ini kebetulan adalah hari terakhirnya. Dan memang kesempatan pada hari ini kita sekaligus merayakan kita sudah achive lebih dari 1,7 juta viewers di Vision+ dan untuk merayakannya kita mengajak anak-anak sekolah untuk sama sama memberikan keceriaan di hari ini," ujar Mushofi di lokasi, Kamis, 2 Februari 2023.

Mushofi menyebut bahwa dirinya sudah memprediksi bahwa Catatan Akhir Sekolah The Series akan mampu meraih jumlah viewers yang cukup besar. Mengingat, serial ini merupakan adaptasi dari film hits karya Hanung Bramantyo yang rilis 2005 silam.

"Jadi sebenarnya kita dari awal sudah tahu bahwa dengan konten yang berkualitas seperti ini tidak sulit untuk menembus angka viewers yang tadi. Tapi tentunya kita mengucapkan puji syukur ini juga menjadi benchmark juga kepada konten-konten yang akan dirilis selanjutnya akan menjadi tolak ukur kita ke depan," paparnya.

Pandu Birantoro selaku Produser Catatan Akhir Sekolah The Series mengatakan bahwa pada dasarnya serial ini memang mengadopsi dari film terdahulunya Catatan Akhir Sekolah. Dimana, serial ini mengisahkan segala problematika para remaja khususnya anak SMA dengan bumbu lebih kekinian.

"Jadi kita merasa Catatan Akhir Sekolah ini merupakan sebuah upgrade, update dari sebuah potret dari problematika lika-liku remaja khususnya generasi z sekarang. Jadi problem aktualisasi diri, problem bertindak terhadap media sosial itu semuanya di sini," ucap Pandu.

"Tapi semangat Catatan Akhir Sekolahnya mas Hanung Bramantyo gak kita lepaskan bahwa ini tetap keceriaan remaja tetap persahabat tentang apa yang ingin kita tinggalkan di sekolah," sambungnya.

Ingin mencoba mengulang kesuksesan Catatan Akhir Sekolah The Series, Vision+ dalam waktu dekat juga akan kembali merilis sebuah konten dengan genre komedi dan horor. Series tersebut akan dibintangi oleh aktor Gading Martin dengan Tanta Ginting. "Kebetulan nanti di pertengahan bulan ini tanggal 17 kita akan rilia satu konten baru yang bertemakan komedi dan horor yang akan diperankan oleh Gading Martin dan Tanta Ginting. Judulnya itu adalah Roy dan Martin Sahabat Sehidup Semati. Itu pasti keren banget," jelasnya. Acara selebrasi sekaligus roadshow ini juga diisi dengan potong tumpeng untuk merayakan syukuran 1,7 juta viewers hingga beberapa kegiatan menarik. Salah satunya ialah adu akting para pemain Catatan Akhir Sekolah The Series dengan para siswa siswi SMK Taruna Terpadu 1. Tertarik untuk menyaksikan kisah Javit bersama teman-temannya menyelenggarakan pentas seni di sekolah? Saksikan seluruh episodenya dalam Catatan Akhir Sekolah The Series eksklusif di Vision+! Episode 1 dan 2 bisa diakses secara gratis.