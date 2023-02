JAKARTA - Agnez Mo merayakan hari jadi unit bisnisnya, Eventori yang ketiga. Menandai ulang tahun spesial ini, Eventori menghadirkan The Next Vibes Season 3, yaitu suatu ajang pencarian bakat online berskala nasional serta terbesar di Indonesia.

Pada season pertama dan keduanya yang dilangsungkan tahun 2022 lalu, talent show tersebut telah melahirkan juara-juara muda bertalenta dengan ribuan peserta yang telah berpartisipasi di ajang sebelumnya. Fokus terhadap talenta lokal tanah air, Eventori terus mencoba memberikan kesempatan yang luas bagi seluruh pelaku industri hiburan.

“Inilah saatnya industri hiburan Indonesia menjadi kiblat untuk referensi hiburan internasional karena talenta-talenta kita luar biasa loh. Jadi sekarang bukan kita doang yang liat referensi musik luar”, ucap Agnez Mo selaku Co-Founder Eventori di atas panggung.

Bertajuk Eventori Universe: Anyone, Anywhere, Anytime Entertainment acara ini turut menghadirkan berbagai tokoh penting hingga pelaku seni dengan berbagai penampilan spesial dan menarik.

Pada momentum Eventori Universe - Anyone Anywhere Anytime Entertainment diadakannya penandatanganan kerjasama dengan PARFI 56 bersama Dennis Adhiswara selaku Sekjen PARFI 56. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan visi Eventori dalam mengembangkan talenta lokal Indonesia dalam bidang industri perfilman bersama PARFI 56. Selain kesepakatan tersebut, ada pula kegiatan penandatanganan bersama Dino Hamid selaku New Live Experience sebagai partner dalam meluncurkan kerjasama Entertainment IP bersama dengan Eventori melalui dua event pertama, yaitu Mie and Music Experience dan One Billion Songs Concert and Festival of Yovie Widianto.

Eventori Universe: Anyone, Anywhere, Anytime Entertainment” turut dimeriahkan oleh penampilan pembuka dari band “UpLeaf” hasil kompetisi Anyone Can Perform yang dilakukan oleh Eventori untuk memberikan wadah dan panggung kepada sejumlah talenta lokal.

Sebagai perayaan malam puncak, sederet musisi nasional seperti Idgitaf, Ardhito Pramono, serta para juara dari ajang pencarian bakat Eventori, ‘The Next Vibes’ season 1 dan 2, yakni Sintha Alang, Billy Wino, dan Cinta Wirawan juga sukses menampilkan performa terbaik mereka dalam stage Manggung Nanggung Eventori Universe. Rangkaian perayaan ini ditutup dengan puncak pertunjukan dari karaoke set dari Ucupop x Onad.

“Saya happy dan super excited menjadi bagian dalam acara keren ini. Saya senang karena sekarang sudah tidak ada lagi batasan untuk para pelaku seni khususnya musisi baik itu major, indie, dan lain-lain. Saya berharap besar semoga Eventori kedepannya dapat terus mewadahi semua talenta lokal yang keren dan belum punya tempat diluar sana,” tutur Onad.

