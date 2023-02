LOS ANGELES - Jonas Brothers akhirnya diberi penghargaan di Hollywood Walk of Fame pada Senin (30/1/2023) waktu setempat.

Penghargaan untuk 3 bersaudara itu akan didedikasikan di 7060 Hollywood Boulevard yang memang ikonik secara global sejak tahun 1960.

Jonas Brothers menjadi artis ke-2.745 yang diberikan penghargaan bergengsi itu. Mereka dianugerahi dalam kategori Recording.

“Kami sangat tersanjung dapat menyambut Jonas Brothers ke Hollywood Walk of Fame,” kata Ana Martinez, Produser Hollywood Walk of Fame.

“Para penggemar akan senang ketika mereka mengetahui bahwa grup favorit mereka akan menempatkan bintang di Walk of Fame di mana mereka dapat benar-benar menyentuh bintang tersebut dan berpose dengannya," lanjutnya.

"Grup ini telah menghiasi kita dengan musik selama lebih dari lima belas tahun, dan telah membuat gelombang sebagai musisi, aktor, dan penghibur secara keseluruhan,” tambah Martinez.

Perjalanan Karier Jonas Brothers

Jonas Brothers mengawali karier bermusik mereka sejak anak-anak, tepatnya pada tahun 2005. Kemudian, mereka dikenal secara global sebagai bintang pop multi-platinum baik sebagai unit maupun sebagai individu.

Diketahui, beberapa album mereka adalah It's About Time (2006), Jonas Brothers (2007), A Little Bit Longer (2008) dan Lines, Vines and Trying Times (2009).

Follow Berita Okezone di Google News

Ketenaran saudara yang berasal dari New Jersey itu meningkat setelah bergabung sebagai artis Disney Channel dengan peran utama "Camp Rock" (2007), "Camp Rock 2" (2010) dan serial mereka sendiri “Jonas” (2009). Namun, setelah semua ketenaran itu, Jonas Brothers malah memutuskan bubar sebagai band pada 2013. Diketahui setelahnya bahwa alasan mereka bubar lantaran memiliki alasan internal dan visi serta misi yang sudah berbada. Mereka memilih fokus ke karier masing-masing mereka yang juga meningkat. Nick Jonas merilis album solo pada 2014, yang menghasilkan triple-platinum "Jealous," double-platinum "Chains," dan "Levels" bersertifikat emas. Lalu di tahun 2016, mendapatkan Last Year Was Complicated dengan lagu "Close (feat. Tove Lo)". BACA JUGA:Indra Bekti Makin Manja, Aldila Jelita: Aku Punya 3 Anak Sekarang Kemudain Joe Jonas juga memimpin sebagai grup multi-platinum bersama bandnya sendiri DNCE, yang memulai debutnya dengan sukses besar rilis lagu "Cake By the Ocean" pada tahun 2016. Sedangkan Kevin membintangi reality show bersama sang istri, Danielle Jonas. Menunjukkan keromatisan rumah tangga mereka. Meski begitu, peribahasa darah lebih kental daripada air cocok untuk ketiganya. Setelah enam tahun bubar, Nick, Joe, dan Kevin memutuskan untuk kembali bersama dalam musik, sebagai Jonas Brothers pada 2019. Jonas Brothers kemabli menggemparkan dunia pada tahun 2019 dengan merilis single "Sucker" yang membayar absennya mereka di dunia musik selama enam tahun. Single triple-platinum itu memulai debutnya di #1 Billboard's Hot 100, menjadi #1 pertama untuk band dan debut #1 pertama dari grup tersebut. Band ini lalu merilis "Chasing Happiness". Domentari film Amazon Original juga mendokumentasikan bagaimana mereka akhirnya kembali bersama di jalur musik. Akhirnya, mereka juga mendapatkan #1 untuk album mereka, yakni Happiness Begins (Republic Records) yang menjual platinum. Kesuksesan dilanjutkan dengan habisnya tiket tur Happiness Begins mereka, menjual lebih dari 1,2 juta tiket. Setelah Happiness Begins, band ini meraih sejumlah penghargaan lainnya, termasuk tiga trofi dalam kategori "Top Duo/Group", "Top Radio Songs Artist", dan "Top Radio Song" untuk "Sucker" di Billboard 2020 Music Awards, VMA MTV 2019 untuk "Video Pop Terbaik", "Duo/Grup Terbaik" di Penghargaan Musik iHeart 2020, dan dua Teen Choice Awards, termasuk "Penghargaan Dekade" yang bergengsi. Mereka juga meraih nominasi Penghargaan Musik Amerika, nominasi Grammy yang didambakan, dan banyak lagi. Jonas Brothers juga kembali merilis album baru tahun 2021. Mereka bekerja sama dengan Marshmello untuk lagu "Leave Before You Love Me", mengklaim posisi 10 Teratas di radio Top 40 selama enam minggu dan menghitung jutaan streaming dan penayangan. BACA JUGA:Bikin Penasaran Bertahun-tahun, Jungkook BTS Akhirnya Bongkar Makna Tatonya Di belakangnya, mereka mempersembahkan "Remember This" bekerja sama dengan NBCUniversal untuk Olimpiade Tokyo. Lagu tersebut secara khusus membuka jalan untuk 44 tur REMEMBER THIS dengan dukungan dari Kelsea Ballerini. Di sela-sela pertunjukan yang terjual habis, mereka merilis single baru mereka, "Who's In Your Head" yang meroket di tangga lagu radio dan semakin memperkuat eksistensi mereka. Masing-masing dari mereka juga terus merintis jejak kesuksesan dengan segudang proyek individu sambil terus maju bersama sebagai Jonas Brothers. Baru-baru ini, Joe Jonas merayakan peran utama pertamanya di layar lebar dengan tampil di film utama Sony "Devotion", serta menulis lagu asli "Not Alone", untuk soundtrack film tersebut. Kevin Jonas memperluas pengaruhnya sebagai pembawa acara dan penulis, tampil bersama adik bungsunya, Frankie Jonas dalam seri ABC "Claim to Fame", yang kembali untuk musim kedua, serta merilis buku anak-anak pertamanya bersama Danielle. Nick Jonas juga terus mengembangkan kariernya sebagai seorang aktor dan bersiap untuk memproduksi dan membintangi film Amazon Studios yang akan datang berjudul "Foreign Relations", beradu akting dengan Glen Powell. Tak hanya itu Jonas Brothers akan kembali merilis album baru yang bisa dinikmati fans pada 5 Mei mendatang.