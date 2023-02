JAKARTA - Aktris Raline Shah mengunggah dua foto terbaru dalam akun Instagramnya, @ralineshah, pada Rabu (1/2/2023).

Dalam foto, Raline tampak seksi dengan setelan silk berwarna coral berupa atasan kemeja dan celana pendek.

Ia terlihat rebahan dan bertumpu di atas tumpukan bantal dengan mata terpejam sambil tersenyum.

Kemudian pada foto kedua, Raline menampilkan foto close-upnya sedang memandang tajam ke arah kamera.

Diketahui, Raline sedang berada di sebuah ranjang kamar hotel yang ada di California, Amerika Serikat.

"Home away from home. I'll see you when I fall asleep (emoji hati)," tulis Raline.

Postingan tersebut langsung mencuri perhatian para netizen yang kebanyak kaum adam.

Mereka bahkan memenuhi kolom komentar dengan berbagai imajinasi mereka alias halu.

"Sumpah cantik bangetttttt," komentar akun @xee***. “Bayangin, lu lagi capek2 habis pulang kerja, dan pulang di sambut ginian. Apa gak mimisan idung lu,” ujar @aw*****. “Tunggu ya yang bentar lagi aku pulang,” tulis @ik******. BACA JUGA:Bikin Penasaran Bertahun-tahun, Jungkook BTS Akhirnya Bongkar Makna Tatonya “Jangan tidur dulu sayang, aku bawain makanan kesukaanmu,” ujar @pow******* "Baru bisa bayangin,, ternyata bidadari seperti ini," kata akun @eme***. "Aduh mbak, jangan cantik2 terus dong. Tatapannya sungguh terlalu," ucap akun @ars***.