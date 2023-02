JAKARTA - Pekan depan, tepatnya 10 hingga 12 Februari 2023 acara bertajuk Festival Pasar Musik siap digelar. Berlokasi di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta Utara, sedikitnya ada 117 musisi siap mengguncang delapan panggung megah dalam konser musik tersebut.

Adapun line up yang akan menjadi penampil di Festival Pasar Musik 2023 diantaranya Dewa 19 Featuring Virzha, Arsy Widianto, Kahitna, Yovie and Nuno, Dewi Perssik, Fiersa Besari, Gigi, Kangen Band, Nadin Amizah, Kunto Aji, Last Child, Letto, Jamrud, Maliq & D'Essentials hingga Marcel Siahaan.

Salah satu penyanyi yang paling ditunggu penampilannya ialah Opick. Pasalnya, Opick yang dikenal sebagai pembawa lagu religi akan tampil untuk menghibur penonton di festival musik.

"Kita menampilkan seluruh elemen dari musik itu sendiri, karena kita tahu kalau festival ya bandnya itu itu lagi. Mungkin kehadiran Opick saya rasa bikin beda orang yang nggak biasa dengerin satu genre akhirnya dengerin musik yang baru," kata CEO Festival Pasar Musik, Nugraha Artha, dalam jumpa persnya, Kamis (2/2/2023)

"Itulah kenapa namanya Pasar Musik, jadi kita mengumpulkan solo genre bahkan sampai penyanyi religi pun kita undang," sambungnya.

Saat disinggung soal kemungkinan Opick dan Dewi Perssik berkolaborasi pihak penyelenggara mengaku belum terbayang akan hal itu. Pasalnya, dua penyanyi ini memang memiliki nuansa musik yang sangat kontras. Selain itu, berdasarkan jadwal, mereka memang tampil di hari yang berbeda

"Saya nggak kebayang lagi kalau kolaborasi Opick sama Dewi Perssik. Tapi kemarin saya dengan tim koordinasi kalau Opick tuh dia kan belum pernah main di festival yang ramai gitu, jadi dia sampai menyiapkan foto ulang untuk di sosial media, saya sangat menunggu-nunggu Opick main sih," jelas Nugraha Artha.

Sementara itu, Marketing Festival Pasar Musik juga sempat menjelaskan soal kapasitas penonton dalam acara tersebut. Ia memastikan bahwa pihak penyelenggara Festival Pasar Musik tidak akan memaksimalkan jumlah kapasitas yang bisa ditampung Gambir Expo yakni 40.000 orang dalam sehari. "Festival Pasar Musik sendiri menargetkan 90.000 penonton selama 3 hari. Jadi perharinya 30.000 penonton. Karena kita enggak mau memakai kapasitas maksimal, balik lagi kita ingin menyuguhkan festival yang aman dan nyaman," jelas Hana.